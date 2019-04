Un diplomate américain à Bordj Bou-Arréridj : Examen des opportunités de coopération

L’attaché économique de l’ambassade des Etats-Unis à Alger, M. Timothy Shriver, qui a effectué récemment une visite de travail dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj à l’invitation du groupe Condor a apprécié le potentiel qu’il a vu. Le diplomate américain, qui a noté que le groupe Condor occupe une place importante dans l’économie algérienne, a rappelé sa volonté de poursuivre ses visites pour mieux connaître l’appareil de production local. Il a noté que beaucoup d’hommes d’affaires américains sont prêts à investir en Algérie où les occasions sont nombreuses, selon lui, et pas seulement dans le domaine pétrolier. Les possibilités sont vastes pour un bon avenir a indiqué le diplomate qui a rappelé que plusieurs sociétés américaines sont présentes en Algérie à travers des filiales européennes, ce que beaucoup de monde ignore, a-t-il regretté. Le PDG de Condor, M. Abderrahmane Benhamadi, qui a noté une nouvelle dynamique dans la coopération entre les deux pays, a rappelé la visite effectuée par des hommes d’affaires algériens aux USA. «Nous avons été bien accueillis, nous avons exposé nos produits, mais les questions économiques ne viennent pas par les sentiments», a expliqué M. Benhamadi qui a fait partie de la délégation. Il faut être compétitif, avoir un bon produit et surtout être aux normes américaines qui sont très sévères a ajouté le PDG de Condor qui a précisé qu’il faut un grand travail pour concrétiser les projets discutés. L’homme d’affaires algérien a noté chez ses homologues locaux une volonté de développer la coopération avec les Américains dans le domaine agricole. Il existe, a-t-il annoncé, plusieurs projets dans ce cadre avec les entreprises US, mais «il faut être patient pour les concrétiser» a-t-il affirmé. «Nous avons beaucoup à apprendre dans ce domaine de nos partenaires américains», a conclu M. Benhamadi.

F. D.