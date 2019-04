Salon international de l’informatique, de la bureautique et de la communication : Vitrine des nouvelles technologies

Le Salon international de l’informatique, de la bureautique et de la communication (SICOM) ouvrira ses portes, aux professionnels et au grand public, aujourd’hui, au Palais des expositions, Pins Maritimes, à Alger. Organisé par la SAFEX en partenariat avec Mira Edition, cet événement, le premier en Algérie, va réunir de nombreux participants venant de différentes régions d’Algérie et des pays étrangers.

Il constituera, sans nul doute, une plate-forme professionnelle et une vitrine d’exposition des nouveautés du secteur, un forum d’idées innovatrices et un lieu de riches débats entre les différents participants du secteur des TIC (exposants, administrations et organismes d’Etat, entreprises, communautés estudiantine et universitaire, grand public, etc...). Aussi, il constituera, le maillon essentiel pour la réussite de l’économie numérique par la présence, en un même lieu et temps, du matériel des TIC et des concepteurs d’applications pour une modélisation des actes à numériser. A travers la tenue de ce Salon, les organisateurs estiment qu’ils vont apporter leur pleine contribution à l’effort national de production d’une économie numérique pour pallier la crise économique que connaît l’entreprise algérienne dans son intégralité, en réunissant dans un même temps et en un même lieu tous les intervenants. Le manager de la boîte Mira cards édition, Idir Hocine, a indiqué que «SICOM est devenue depuis 1994, avec le lancement de l’internet en Algérie, un événement incontournable». Il a précisé que durant un quart de siècle, le SICOM a accompagné le développement des TIC en Algérie et servi de plate-forme professionnelle et de vitrine des réalisations du secteur. D’une exposition de matériels informatiques à ses débuts regroupant une vingtaine d’exposants, il regroupe actuellement plus de 160 exposants, dont plusieurs nationalités et plus de 150 grandes marques. Il y a lieu de noter que dans un communique, dont une copie nous été transmise, Batimatec Expo va prendre part à cet événement phare de l’économie numérique, pour mettre en avant son engagement pour la modernisation de tous les outils de gestion de l’économie, dans le secteur industriel, mais aussi le secteur des travaux publics. Le communique a souligné que Batimatec Expo s’engage depuis plusieurs années dans la promotion des questions liées au bâtiment intelligent, à l’efficacité énergétique du bâtiment et s’attelle à faire coïncider dans une parfaire harmonie l’urbanisme et le numérique et il pourra également faire part, de sa contribution à l’encouragement de l’innovation technologique et la créativité architecturale des jeunes Algériens, férus de nouvelles technologies, devenues outil indispensable dans l’approche urbanistique.

M.A.Z.