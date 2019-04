Grand angle : chute prévisible

La réponse de l’armée soudanise au mouvement de contestation au Soudan, débuté le 19 décembre après la décision du gouvernement d’augmenter le prix du pain est tombé ce jeudi par l’annonce de la destitution du président Omar el-Béchir après 30 ans de règne. Le ministre de la Défense est intervenu à la télévision pour indiquer qu'un conseil militaire serait créé pour diriger le pays pendant une période de transition de deux ans. D’autres mesures ont été également annoncées. L'armée soudanaise a-t-elle pour autant apporté les vraies réponses ou du moins celles espérées par les manifestants. Les premières réactions, enregistrées étant au Soudant qu’ailleurs, laissent entendre que ce n’est pas le cas. L'Union africaine a critiqué la «prise de pouvoir par l'armée», estimant qu'elle «n'est pas la réponse appropriée aux défis» du pays. Si cette nouvelle situation induite de la destitution du président fait peur aux Soudanais, c’est parce que El-Béchir est arrivé au pouvoir suite au renversement du président qui était en place. C’est une «révolution du palais» affirme-t-on à Khartoum et les autres villes du Soudan où l’on craint que les sacrifices du peuple auront été vains. A charge donc pour ceux qui auront à gérer la période de transition de rassurer les Soudanais qui ne veulent pas voir les militaires s’installer durablement aux commandes du pays. Le transfert «rapide» du pouvoir à un gouvernement civil de transition est ainsi demandé par de nombreuses capitales qui rappellent la volonté de changement exprimée par la population. De même que les militaires sont exhortés à intégrer les civils dans cette transition. Seront-ils à l’écoute et apporteront-ils dans les prochains jours des correctifs à leur plan de sortie de crise ? En fait tout dépendra de la capacité de la rue à maintenir la pression et poursuivre la lutte en vue de la satisfaction de ses aspirations démocratiques. Car quand bien même, le combat semble inégal, l’essentiel est de ne pas baisser les bras et de céder au fait accompli. Et au final, même si la force l’emportera, il n’en restera pas moins que ceux qui la détiennent sauront que désormais ils ne seront plus à l’abri car il y aura toujours une épée de Damoclès sur leur tête.

Nadia K.