Soudan : Béchir destitué par l'armée

Le président soudanais Omar el-Béchir, au pouvoir depuis trois décennies, a été destitué par l'armée, au terme d'un mouvement de contestation populaire, a annoncé jeudi dernier, le ministre de la Défense, Awad Ahmed Benawf.

«J’annonce, en tant que ministre de la Défense, la chute du régime et le placement en détention dans un lieu sûr de son chef", a déclaré le responsable à la télévision d'Etat. Le Conseil militaire de transition, au pouvoir au Soudan depuis la destitution du président Omar el-Béchir, a assuré hier qu'il allait dialoguer avec toutes "les entités politiques" du pays et que le futur gouvernement sera "un gouvernement civil". "Nous allons dialoguer avec les entités politiques afin de préparer le climat aux échanges et à la réalisation de nos aspirations", a déclaré le général Omar Zinelabidine, membre du Conseil militaire de transition. Au cours d'une conférence de presse à Khartoum retransmise à la télévision, il a également assuré que le futur gouvernement sera "un gouvernement civil". Jeudi dernier, des milliers de Soudanais dont certains étaient devant le quartier général de l'armée depuis samedi dernier, ont clamé leur joie, chantant "le régime est tombé, le régime est tombé". "Nous attendons de grandes nouvelles", ont souligné plusieurs manifestants, affirmant qu'ils savaient que Bachir allait être démis. "Mais nous savons que Béchir doit partir. Nous avons eu assez de ce régime. Trente ans de répression, de corruption, d'abus de droits. C'est assez", a enchaîné un autre manifestant sur un ton triomphant.

Le ministre de la Défense prête serment

L'armée a décrété jeudi un état d'urgence de trois mois et un couvre-feu d'un mois au niveau national, ont rapporté des médias locaux. Le ministre soudanais de la Défense, Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf, a été investi à la tête du conseil de transition du Soudan, a rapporté la télévision officielle soudanaise. "Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf a prêté serment sur la Constitution en tant que président du Conseil militaire de transition, et Kamal Abdul-Marouf Al-Mahi a prêté serment en tant qu'adjoint", a indiqué la presse. Le ministre de la Défense a indiqué qu'un conseil militaire serait créé pour diriger le pays pendant une période de transition de deux ans. Le vice-président et ministre de la défense Awad Ahmed Benawf a également annoncé le placement en détention dans un lieu sûr de son chef, Omar el-Béchir. "Nous avons proposé à M. Béchir, à plusieurs reprises, des alternatives, mais nous nous sommes heurtés à une volonté de résoudre le problème en utilisant l'appareil de sécurité qui peut conduire à de grosses pertes", a déploré dans ce contexte M. Benawf. Il a soutenu, dans ce contexte, que le pays souffrait de "mauvaise gestion, de corruption et d'absence de justice" et s'est excusé "pour les décès et la violence qui ont eu lieu ces derniers mois dans le pays lors des manifestations. Il a souligné en outre que la Constitution de 2005 est suspendue, tout en précisant que les frontières seront aussi fermées jusqu'à nouvel ordre tandis que l'espace aérien est fermé pendant 24 heures. Toutes les institutions du gouvernement soudanais, y compris l'Assemblée nationale et le Conseil des ministres, ont été dissoutes, a indiqué par ailleurs le chef de l'armée soudanaise, assurant que son pays se préparerait bientôt à des élections "libres et équitables". S'agissant des activités de chancelleries diplomatiques étrangères, l'armée soudanaise a assuré avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et la poursuite de leurs services. Des milliers de Soudanais dont certains étaient devant le quartier général de l'armée depuis samedi dernier, ont clamé leur joie, chantant "le régime est tombé, le régime est tombé". Les Soudanais qui manifestaient depuis le 19 décembre avaient réclamé dans un premier temps des revendications socio-économiques, avant de revendiquer le départ d'el-Bachir. Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres a réitéré jeudi dernier, son appel au calme. "Le secrétaire général continue de suivre de près l'évolution de la situation au Soudan", a dit son porte-parole dans une déclaration publiée après l'annonce de la destitution. "Il réitère son appel au calme et à la plus grande retenue de tous", a-t-il ajouté. "Le secrétaire général réaffirme que les Nations unies sont prêtes à soutenir le peuple soudanais dans la voie à suivre", a dit son porte-parole. Les Etats-Unis et cinq pays européens ont demandé jeudi une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Soudan, ont indiqué des sources diplomatiques. Cette session à huis clos devait se dérouler hier et a été demandée côté européen par les cinq membres de l'Union européenne présents au Conseil de sécurité, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Belgique et la Pologne. "Nous sommes très préoccupés" par l'évolution de la situation, la "fermeture des frontières", le "couvre-feu", une transition militaire pendant deux ans, a souligné devant des médias l'ambassadeur britannique adjoint, Jonathan Allen. Le plus important est qu'il n'y ait "aucune violence contre les manifestants", a-t-il souligné.

M. T. et agences