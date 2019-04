NOUVELLES DE MASCARA

La police clôture

sa campagne de don du sang

Les services de la Sûreté de wilaya de Mascara ont clôturé le jeudi 28 mars 2019 leur campagne de don du sang au sein des services de police qui s’est étalée sur trois jours, en collaboration avec les services de Transfusion Sanguine relevant de l’Etablissement Public Hospitalier. En effet, les services de la Sûreté de wilaya de Mascara avaient entamé leur campagne de solidarité, au niveau de l’Hôtel de Police, elle a eu lieu aussi au niveau des quinze sûretés de daïras en collaboration avec les services hospitaliers à l’effet de réunir le plus grand nombre de poches de sang des différents groupes sanguins afin d’approvisionner les hôpitaux de cette substance vitale, et contribuer à sauver des vies, et d’autre part démontrer l’aspect humanitaire des missions des forces de police qui se sont déployées massivement pour donner leur sang, en application du verset coranique : «Quiconque sauve la vie d'un seul être humain est considéré comme ayant sauvé la vie de l'humanité tout entière». L’opération a connu la participation de 232 policiers donneurs et a permis de collecter 84 poches de sang susceptible d’enrichir la banque de sang des services hospitaliers. Le chef de la cellule de communication et des relations publiques indique que le programme de ces campagnes s’étendra durant toute l’année 2019, selon le programme établi par la DGSN, à l’image de l’année 2018 durant laquelle la Sûreté de wilaya avait organisé des campagnes similaires qui ont connu une forte participation des forces de police, conscientes de l’importance de telles opérations de solidarité dans la préservation des vies des citoyens.

JOURNÉE DE SENSIBILISATION AU PROFIT DE LA FEMME ENTREPRENEURE

La Chambre du Commerce et de l’Industrie de la wilaya de Mascara a organisé une journée de sensibilisation et d’orientation à l’intention des femmes entrepreneure au niveau du Grand Hôtel de Bouhanifia. A cette journée ont participé plusieurs institutions d’accompagnement et partenaires incontournables comme la BADR, l’ANDI, l’ANSEJ, la CNAC, la CASNOS, l’Association des consommateurs, et des élus. Les intervenants ont accès leurs sujets sur les contraintes vécues par certaines femmes entrepreneurs. Certaines de ces dernières qui ont pris la parole ont exposé les problèmes vécus pour enfin arriver à mettre leur entreprise sur pied, elles ont dit tout haut et ce qui se dit tout bas et demeure à leur yeux un tabou. Même si les mentalités tendent à évoluer, l’entrepreneuriat féminin continue à rencontrer un manque de confiance. On pourra également remarqué que les dirigeantes féminines sont moins nombreuses que les dirigeants masculins, cela est dû soit à un manque de confiance en soi, ou à la crainte de la société. La femme algérienne et toujours sous le règne de famille conservatrice, c’est pourquoi la femme continue à favoriser les secteurs dit traditionnels ; heureusement que certaines ont osé briser le tabou pour entrer dans des métiers jugés plus masculins, comme l’agriculture, le bâtiment ou l’industrie. Il est vrai qu’obtenir un soutien pour lancer son entreprise et encore moins facile quand il s’agit d’une femme, donc en matière d’entrepreneuriat féminin, les difficultés rencontrées ne se limitent pas au manque de confiance en soi, il y a aussi le difficile accès au financement qui demeure un vrai problème. Les entrepreneures se voient opposer un refus près de deux fois plus que les hommes, dans la mesure où souvent elles désirent emprunter que de petites sommes, elles sont réorientées vers les organismes de microcrédits, or que ces derniers exigent des garanties. La femme a recours à l’appui de ses parents ou son conjoint qui doivent la soutenir financièrement et moralement. La femme demeure qu’on le veille ou pas un partenaire indispensable dans l’économie nationale qui se développe grâce à la petite entreprise.