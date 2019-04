Anniversaire de la mort du moudjahid Rabah Bitat : Militant de la première heure et grand commis de l’Etat

Le musée régional du Moudjahid de Khenchela a commémoré hier le 19e anniversaire de la mort du moudjahid Rabah Bitat (1925-2000). Une exposition de photographies et de livres a été organisée à cette occasion pour mettre en lumière la vie et le parcours militant de ce combattant de la première heure, mais aussi son apport dans l’édification post-indépendance à travers les multiples fonctions à haute responsabilité qu’il a eu à remplir au sein de l’Etat. Né le 19 décembre 1925 dans le village d’Ain Kerma (Messaoud Boudjeriou actuellement) dans la wilaya de Constantine, le moudjahid Rabah Bitat fut membre fondateur du Comité révolutionnaire d'unité et d'action (Crua) et l'un des membres du groupe des 22 et du groupe des 9 dirigeants historiques qui avaient donné le feu vert du déclenchement de la guerre de Libération. Responsable de la Wilaya IV historique, il fut arrêté en 1955 et condamné à la prison à vie, puis libéré après le cessez-le-feu. Après l'indépendance, Bitat fut nommé vice-président du Conseil du premier gouvernement algérien, puis ministre d'Etat. Il présida l'APN en mars 1977 et assura l'intérim de la présidence de la République durant 45 jours, après le décès du président Houari Boumediene. Il assura la présidence de l'APN pendant quatre législatures, avant de démissionner le 2 octobre 1990. Il est décédé le 10 avril 2000 .