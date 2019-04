Institut du monde arabe : L'équipe du FLN et l'EN 1982 à l'honneur

Le football algérien, à travers l'histoire de la mythique équipe du FLN (1958-1962) et l'épopée de la sélection algérienne de 1982, est à l'honneur de l'exposition sur le football dans le monde arabe, ouverte depuis hier à l'Institut du monde arabe à Paris. L'exposition "Football et monde arabe, la révolution du ballon rond", que les organisateurs ont voulue une scénographie immersive, s'étalera jusqu'au 21 juillet, afin de découvrir les 11 épopées humaines de joueurs et de supporters dans le monde arabe, dont l’équipe du FLN, la perle noire Larbi Ben Barek et la naissance et l’essor du football féminin en Jordanie. "Exemple unique d’assimilation d’un élément étranger aux cultures arabes, le football a joué, à l’heure des indépendances, un rôle déterminant dans l’élaboration des identités nationales", ont expliqué les organisateurs.

L'acte fondateur est bien sûr l'équipe du FLN qui a défrayé la chronique, dans le sens où ses joueurs clés ont dégarni le championnat professionnel français, dont certains, Rachid Mekhloufi et Mustapha Zitouni en tête, étaient membres de la sélection française qui se préparait pour la Coupe du monde de 1958. Dans un documentaire diffusé en boucle, le talentueux attaquant Rachid Mekhloufi, 82 ans, interrogé par Bernard Pivot, a déclaré : "C'était une émotion très profonde que j'ai eue avec l'équipe du FLN qui était merveilleuse."