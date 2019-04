Réalisation des logements AADL et LPP : Cadence appréciable

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Beldjoud, a rassuré, hier, les souscripteurs aux logements de types location-vente (AADL) et logement promotionnel public (LPP) que les travaux de réalisation de leurs logements avançaient à une "cadence appréciable". Lors de sa première rencontre avec les directeurs et cadres du secteur, M. Beldjoud a indiqué que ses services étaient en contact permanent avec les responsables locaux afin de suivre "minutieusement" l'état d'avancement de ces programmes. Le ministre a précisé que l'Etat avait consacré tous les moyens financiers et matériels nécessaires à la poursuite de la réalisation des programmes, ajoutant que les opérations de remise des clefs se poursuivront de façon régulière. Concernant le programme AADL 1 (2001 et 2002), le ministre a indiqué que le secteur œuvrait au parachèvement de ce programme dans les plus brefs délais, affirmant que des instructions avaient été données afin de convoquer 10.000 souscripteurs à Alger, mardi, pour leur remettre les ordres de versements relatifs à la quatrième tranche (5%). Pour parachever cette opération, durant le mois de Ramadhan, tous les souscripteurs restants dans le cadre du programme AADL1 seront convoqués pour recevoir leurs ordres de versement de la quatrième tranche, et dans les 14 wilayas concernées par ce programme. Cette opération permettra de passer au programme AADL 2 (souscripteurs de 2013) et d'entamer la prise en charge graduelle des dossiers avant la fin 2019, a ajouté M. Beldjoud. Le ministre a insisté sur l'impératif de doter ces projets de structures publiques nécessaires, notamment en matière d'éducation, de santé et de sécurité. A cet effet, le ministre a indiqué que plusieurs assises avaient été tenues pour examiner les voies de réalisation de toutes les structures publiques, en accordant toutes les facilités et les enveloppes financières nécessaires.