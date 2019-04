Grève de la Confédération des syndicats autonomes : Les établissements scolaires d’Alger affectés

L’appel à la grève nationale lancé par la Confédération des syndicats autonomes (CSA- non agréé), en solidarité avec le Hirak populaire, a été largement suivi au niveau des établissements scolaires à Alger. Une tournée à travers les différents établissements éducatifs (les trois cycles) dans les quartiers Les Sources, Ruisseaux, Bir Morad-Raïs, Belouizdad et la place du 1er-Mai a permis de constater que le mot d’ordre a été largement entendu. «Tous les élèves ont dû rentrer chez eux en raison de la grève», ont affirmé des enseignants grévistes dans le CEM Anane-Saïd (Les Sources), les primaires Beaulieu 1 et 2, le CEM des Frères Matibane, l’établissement Cheikh Bouamama (El-Mouradia), les lycées El-Idrissi (Place du 1er -Mai) et Rouchaï-Boualem (Belouizdad). Par ailleurs, le suivi a été mitigé pour les classes d’examens de fins de cycle (secondaire, moyen et primaire) au niveau de certains établissements, à l’instar du lycée Makhlouf-Zenati (Belouizdad), lycée Mohamed-Boudiaf (El-Madania) et le CEM Amar- Yacef (Ruisseaux). Composé de 12 syndicats autonomes (non agréés), le CSA a appelé à une journée de grève en soutien aux revendications du Hirak populaire. Il s’agit de l’Union nationale du personnel de l’éducation et de la formation (UNPEF), du Syndicat national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l’éducation (CNAPESTE), du Syndicat national autonome des professeurs de l’enseignement secondaire et technique (SNAPEST) et du Syndicat national des travailleurs de l’éducation (SNTE), de l’intersyndicale de l’Éducation nationale (CIEN), du Syndicat national des praticiens de la santé publique (SNPSP), du Syndicat autonome des travailleurs de l’éducation et de la formation (SATEF), du Syndicat des imams et du Syndicat national autonome des postiers (SNAP), du Conseil des lycées d’Algérie (CLA), du Conseil national des enseignants du supérieur (CNES) et du Syndicat national des vétérinaires fonctionnaires de l’administration publique (SNVFAP).