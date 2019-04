Marches de travailleurs et d’étudiants pour un changement radical

Des milliers de travailleurs de divers secteurs et d’étudiants ont manifesté hier pacifiquement à travers différentes wilayas, pour réclamer un «changement radical», ont constaté des correspondants de l’APS.

Dans la wilaya de Constantine, des enseignants, des étudiants universitaires et des élèves des différents paliers sont descendus dans la rue brandissant des banderoles appelant au «Respect de la volonté populaire», au «Départ du gouvernement» et en faveur des dispositions de la Constitution relatives à la souveraineté du peuple. Des manifestations similaires ont eu lieu également dans les wilayas de Skikda, Sétif, Batna et Oum El-Bouaghi où des étudiants ont marché revendiquant le départ de ceux qu’ils ont qualifié de «symboles du système» et «la protection des objectifs du Hirak». À El-Tarf, les élèves des trois paliers se sont rassemblés, place de l’Indépendance, en face du siège de la wilaya, appelant à «la satisfaction des revendications et des objectifs du mouvement populaire». Des milliers de travailleurs, d’étudiants et d’élèves ont observé, dans les wilayas du Centre, des grèves et des actions de protestation pacifiques pour réclamer «le départ du système» dans le cadre de la protestation populaire lancée le 22 février dernier. Des étudiants de Blida, Djelfa, Béjaïa, Médéa et Tizi Ouzou ont organisé des marches à partir de leurs campus respectif pour sillonner les grandes artères de ces villes demandant un «changement radical» du système. Dans la ville de Boumerdès, les étudiants ont observé un si-il pour les mêmes revendications. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, des travailleurs de l’ENIEM, de la direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction, du chantier du nouveau stade de 50.000 places et des greffiers ont observé des marches distinctes, de leurs sièges respectifs vers le monument des 20.000 martyrs de la wilaya. À Bouira, des dizaines de citoyens et de travailleurs ont participé à des marches pacifiques.

Une grève dans des entreprises et administrations publiques, l’Entreprise portuaire de Béjaïa, les assurances, les banques, les services municipaux, les postes a été aussi observée dans les wilayas de Tizi Ouzou et de Béjaïa. Dans le sud du pays, un taux de suivi disparate de la grève a été observé, notamment par le secteur de l’Éducation, à l’appel de la Confédération de syndicats algériens, pour appuyer les revendications de changement soulevées par le mouvement populaire pacifique. À Ouargla, un taux de suivi de 38,12% a été relevé par la direction de l’éducation (corps enseignant et administratif), contre 90% avancé par le représentant du Conseil national autonome des personnels enseignants du secteur ternaire de l’éducation (Cnapeste), Abdelwahab Bendjelloul. Dans le même contexte, de nombreux étudiants et enseignants universitaires ont organisé une marche pacifique pour réclamer un «changement radical», depuis le rectorat jusqu’au centre d’Ouargla, scandant des slogans appelant, notamment au départ des figures du système et réaffirmant le caractère pacifique de leur action. Le vice-rectorat de l’université a confirmé à l’APS l’absence aux cours de «centaines d’étudiants et d’enseignants». Dans les wilayas de Tindouf et d’El-Oued, où la grève s’est limitée au secteur de l’Éducation nationale, des taux de suivi de respectivement 18,79% (administratifs et enseignants) et de 11% selon le secteur et de 50% et 55% selon les syndicats, ont été enregistrés. À Adrar, elle a été de 16%, selon le secteur, et de près de 60%, d’après les syndicats. À Tamanrasset, la grève a partiellement affecté deux établissements (un lycée et un CEM) au chef-lieu de wilaya, tandis que les autres secteurs d’activité ont fonctionné normalement, tandis qu’à Ghardaïa, elle a perturbé le secteur de l’Éducation avec un taux de 36%, selon la direction du secteur, et partiellement touché les autres secteurs. Ces manifestations, encadrées par des dispositifs sécuritaires, n’ont connu aucun incident ni dépassement, a-t-on constaté. À l’ouest du pays, des centaines de citoyens sont sortis dans la rue à Tiaret pour réclamer un changement radical à travers les slogans : «C’est le peuple qui décide», «Nous refusons ce gouvernement», «Nous n’allons pas abdiquer jusqu’à la réalisations de nos revendications». Même constat à Tissemsilt, El- Bayadh, Naâma, Aïn Témouchent et Saïda, où des manifestants se sont rassemblés longuement devant les sièges des partis Rassemblement national démocratique (RND) et Front de libération nationale (FLN).