Une des missions du chef de l’Etat : mener à bien la période de transition

Après que le Parlement eut pris acte, hier, de la déclaration de la vacance définitive du poste de président de la République, à la suite de la démission de M. Abdelaziz Bouteflika, le 2 avril dernier, M. Abdelkader Bensalah assume, de fait, le poste de chef de l’Etat pour une durée de quatre-vingt-dix jours au maximum, soit, d’ici au 8 juillet, au plus tard.Une mission qui, il faut dire, est sensible et délicate surtout au regard de la situation de crise politique que traverse le pays, ceci d’autant que la personnalité constitutionnellement habilitée à présider aux destinées du pays durant cette période, n’a pas eu l’heur de plaire à une grande partie du peuple. Idem pour les experts et spécialistes politiques qui estiment eux aussi, que «l’application intégrale de l’article 102 est très loin de constituer une mesure d’apaisement et de satisfaction à l’exigence populaire largement partagée».

Et c’est justement dans cette démarche d’apaisement, que le président par intérim, lors de son discours de mardi soir, a fait la promesse de veiller à «une application rigoureuse de la Constitution et d’un travail accompli avec sérieux et abnégation pour permettre, dans les plus brefs délais, au peuple de dire son mot et de décider souverainement du choix de son président élu pour diriger le pays». Les politologues ont également exprimé leur point de vue sur la situation actuelle de l’Algérie. Ainsi, plusieurs spécialistes en droit constitutionnel ont estimé que «cette période de transition est inéluctable», affirmant que «l’application de l’article 102 est une solution inscrite dans la Constitution et permettra sans doute à l’Algérie de traverser la conjoncture actuelle en toute sécurité et d’éviter ainsi des scenarii aux retombées néfastes».

Toujours dans le cadre du respect des dispositions de la Constitution, ce texte fondamental stipule que le président du Conseil de la nation assume la charge de chef de l’Etat pour une durée de 90 jours au maximum. Une durée au cours de laquelle des élections présidentielles seront organisées, sachant que le chef de l’Etat, ainsi désigné, ne peut pas être candidat à la présidence de la République.

Cependant, le chef de l’Etat Bensalah dispose de prérogatives très réduites par rapport à un président élu. A cet effet, il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 7 et 8 de l’article 91 et aux articles 93, 142, 147, 154, 155, 208, 210 et 211 de la Constitution. Selon les dispositions de ces articles, le chef de l’État par intérim ne pourra pas nommer les membres de gouvernement, ni les limoger.

Il n’a pas le droit de grâce, de remise ou de commutation de peine. Il ne pourra pas saisir, sur toute question d’importance nationale, le peuple par voie de référendum.

Il est à relever d’autre part que «les dispositions des articles 105, 107, 108, 109 et 111 de la Constitution ne peuvent être mises en œuvre qu’avec l’approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés. Ces dispositions concernent la déclaration de l’état d’urgence, l’état de siège, l’état d’exception, la déclaration de guerre en cas d’agression effective ou imminente, ainsi que la mobilisation générale».

Concernant la possibilité de mettre fin aux fonctions du chef de l’Etat, avant la fin du délai de 90 jours prévu par la Constitution, les spécialistes en la matière ont mis en avant le fait que le chef de l’Etat doit achever le délai fixé par la loi, qui est de 90 jours. «Au cas où les élections présidentielles ne seraient pas organisées pendant cette période, le pays sera face à une situation extraordinaire qui n’est pas prévue par la Constitution», ont-ils tenu à préciser.

