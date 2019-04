Constantine : La prime du ramadHan au menu du conseil de wilaya

Un conseil exécutif de la wilaya s’est tenu mardi dernier, sous la présidence du wali, Abdessamie Saïdoun, avec comme principal objet les préparatifs liés à la période du ramadan, duquel ne nous sépare plus que quatre semaines, et ce en présence du secrétaire général de la wilaya, des directeurs de l’exécutif, des chefs de daïra, les présidents des assemblés populaires communales, ainsi que d’autres parties concernées, à l’image du Croissant-Rouge algérien (CRA). Au cours de cette session, il a été procédé à l’installation de la commission locale de la coordination de solidarité. En outre, les programmes d’action élaborés par les Directions de l’action sociale (DAS), de la Jeunesse et des Sports, de la Culture, des Affaires religieuses et du Commerce ont été passés en revue, de même qu’un certain nombre d’axes importants ont été abordés, en premier lieu celui de l’aide financière qui remplace désormais le fameux «couffin du ramadhan» tant décrié pour manque de transparence et des dépassements devenus ses corollaires. À cet effet, M. Saïdoun a rappelé les avantages de cette nouvelle mesure, qui sont la sauvegarde de la dignité des citoyens concernés et la possibilité d’atteindre les habitants des régions enclavées, une meilleure traçabilité des dons, du fait qu’il est question de virements nominatifs, ce qui permettra également d’établir un bilan précis de l’opération et aussi un gain de temps et d’argent appréciable ; en ce sens que les procédures inhérentes à la signature de conventions avec les fournisseurs et à la distribution, de même que les dépenses relatives à la mobilisation de moyens humains et logistiques, n’ont plus lieu d’être. Lors de son intervention, le chef de l’exécutif a également insisté sur la nécessité de finaliser la saisie des données personnelles des bénéficiaires dans l’application dédiée à l’opération, ainsi que d’accélérer l’ouverture de comptes courants pour ceux qui n’ont disposent pas, et le cas échéant, d’étudier l’option de recourir aux mandats postaux. Pour rappel, les autorités de la wilaya de Constantine ont consacré, pour le «couffin du ramadan » de l’année dernière, une enveloppe budgétaire estimée à 14,5 milliards de centimes. Sur cette enveloppe, 9,5 milliards de centimes ont été prélevés sur les budgets des communes, 3 milliards sur le Fonds de la wilaya, alors que la DAS, quant à elle, a contribué à hauteur de 2 milliards. Au total, près de 32.000 couffins ont été distribués lors de cette opération.

Issam B.