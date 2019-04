Disponibilité des produits durant Ramadhan : L’Association des commerçants et artisans rassure

Le président de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) a rassuré, hier, quant à «la disponibilité, durant le mois de Ramadhan, des produits alimentaires, notamment les fruits et légumes, lors du mois béni», a-t-il indiqué, lors d’une conférence de presse animée au siège de son association, sise à Saïd-Hamdine (Alger).

M. Tahar Boulenouar a tenu à rappeler à cette occasion que le ministère du Commerce avait décidé de plafonner les prix de certains fruits et légumes de large consommation à travers les marchés de gros et de détail dans le but «d’éviter» la flambée de leur prix durant le Ramadhan.

Pour ce faire, le président de l’ANCA dira que «cette procédure doit être accompagnée d’une série de facteurs, notamment la stabilité de la demande, l’abondance du produit et un contrôle efficace de distribution et de stockage ».

Rappelons toutefois que le département ministériel de Djellab a indiqué que 6.500 agents ont été mobilisés pour garantir l’application de la loi concernant les prix règlementés et prix plafonnés liés aux produits d’épicerie et fruits et légumes pour mettre un terme à la spéculation de manière efficace.

En vue d’assurer un contrôle efficace pendant ce mois sacré, des agents assureront des permanences tout au long de la semaine, les jours de congé et en dehors des heures de travail. S’agissant, par ailleurs, des prix règlementés et des prix plafonnés par un texte règlementaire, la même source a affirmé que «les services de contrôle seront à pied d’œuvre pour mettre un terme à toute hausse des prix, à l’instar de l’huile, du sucre, du lait et de la semoule».

Le ministère du Commerce, faut-il le rappeler, avait annoncé la mise en place d’une feuille de route, et ce en collaboration entre les différents intervenants dans le processus de consommation, particulièrement l’Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) et l’association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCAA). Il a décidé également de faire obligation aux commerçants des fruits et légumes de respecter durant le Ramadhan une marge bénéficiaire n'excédant pas les 20%, et ce, en fonction des prix référentiels qui seront communiqués fin avril courant.

Cette décision a été prise lors d'une réunion de consultation présidée par Said Djellab, en présence des cadres du secteur et les représentants des associations professionnelles concernées ainsi que les associations de protection du consommateur dans le cadre des préparatifs pour le mois sacré.

Les participants à cette réunion ont souligné, dans ce cadre, la nécessité de définir une liste des prix référentiels, laquelle sera communiquée fin avril, soit une semaine avant le mois sacré du Ramadhan. Ces prix garantissent une marge bénéficiaire raisonnable pour les commerçants qui peuvent, toutefois, ajouter une marge n'excédant pas les 20% en cas d'existence de charges supplémentaires, tels que le transport vers des régions éloignées et le bail de location. Les commerçants contrevenants auront à répondre aux questionnaires des agents de contrôle relevant du ministère du Commerce et seront poursuivis conformément aux dispositions de la loi.

Soucieux d'assurer une large application de cette décision, le ministre a décidé de mettre en place des brigades de contrôle composées d'agents de répression de la fraude et des représentants d'associations afin de s'assurer du respect des prix et signaler les dépassements.

Salima Ettouahria