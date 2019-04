Une rue a été baptisée à son nom à Heuraoua : Parcours historique du Chahid Drouiche Boudjemaâ

A l’occasion de la baptisation d’une rue au nom du chahid Drouiche Boudjemaa sise à Heuraoua, Rouiba, le bureau de l’ONM de la wilaya de Jijel a avalisé, à la demande de son fils, un bref historique sur la vie et la disparition tragique du chahid. Né le 29 septembre 1938 à Erraguene, daïra de Ziama Mansouriah (Jijel), le chahid Drouiche Boudjemaâ a vécu au sein d’une famille nombreuse composée de cinq frères et sœurs. Marié à l’âge de 18 ans, il a eu un seul enfant, Azzeddine en l’occurrence. Avant de rejoindre les rangs de l’Armée de libération nationale en 1957, le jeune Boudjemaâ était établi à Réghaia (Alger) où il aidait son père à labourer les terres. Le chahid était connu pour son extrême intelligence et a utilisé cet atout contre le colonialisme français en rejoignant le maquis dans la région des Babors, en compagnie d’autre moudjahidine dont ses propres cousins Drouiche Belkacem et Hachemi. Lors de son engagement pendant la glorieuse Révolution de novembre 1954, il accomplira plusieurs faits d’armes au sein de plusieurs localités de la wilaya de Jijel dont Béni Zounday, Bida, Zenata, Béni Foughal, Gerroudj, Ain Kebira (Sétif). En 1960, lors d’un accrochage à Djebel Babor, Drouiche Boudjemaâ a été grièvement blessé. Profitant de son affliction, les forces coloniales l’ont jeté d’un hélicoptère. Gloire et éternité à nos valeureux martyrs !

Sami K.