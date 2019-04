Secteur de la santé durant la guerre de Libération, à notre Forum de la mémoire : Un apport indéniable

À l’occasion de la Journée mondiale de la santé, le Forum de la mémoire, initié en coordination avec l’association Machaâl Echahid, a voulu marquer cet anniversaire, hier, en mettant en exergue la contribution des médecins et des infirmiers à la glorieuse Révolution de Novembre.

Le Dr Mohamed Toumi qui était responsable du service de santé de la Wilaya II historique (Nord-Constantinois) durant la guerre de Libération est revenu sur la contribution de ce secteur à la Révolution et sur ces jeunes étudiants en médecine qui avaient rejoint les rangs de l’ALN. Avec des moyens rudimentaires, ils avaient soigné les moudjahidine dans les maquis. Il a rendu également un hommage au défunt Mohamed-Seghir Nekkache, qui avait lancé la formation paramédicale en pleine lutte armée. Auteur du livre Médecin dans les maquis de 1954 à 1962, Dr Toumi nourri et pétri du serment d’Hippocrate investit le champ de la santé durant la guerre de Libération voulait dans son témoignage rendre un grand hommage aux blouses blanches dans les maquis a tous ces médecins étudiants en médecine, infirmiers, aide-soignants qui se sont mis à la disposition de l’ALN et ont fait des miracles en matière de santé avec des moyens dérisoires. Le Dr Toumi a expliqué que le secteur de la Santé a connu une véritable organisation après le congrès de la Soummam. L’année 1956 a été un tournant du fait du grand nombre d’étudiants qui avaient rejoint les maquis avec la grève du 19 mai 1956. M. Abdelmadjid Azzi nous rappellera dans son témoignage que le secteur de la Santé durant la Révolution a connu deux phases distinctes. La première phase, de 1954 à 1956, est caractérisée par un manque flagrant en termes de personnel et de matériel. A cette époque, dira-t-il, en matière de santé, l’ALN était dans une situation lamentable et critique à cause, expliquera-t-il, de la faiblesse des moyens humains et matériels, et une efficacité très relative en l’absence de coordination «les blessés parmi les djounoud a cette époque demandaient a être achevés car ils savaient qu’ils n’avaient aucune chance de survivre» dira l’invité du forum qui expliquera que la deuxième phase, de 1956 à 1962, dont le début a coïncidé avec la grève des étudiants, avait connu une meilleure organisation de ce secteur, notamment à travers les formations dispensées au profit des futurs médecins et infirmiers. Ces derniers étaient venus soutenir les équipes sanitaires dont la situation devenait précaire.



Selon l’ancien infirmier Mohamed Guelmi : « Le Dr Nekkache a beaucoup fait pour la santé au niveau des frontières. »



A cet effet, des commissions de santé ont été formées dans chaque zone et au niveau de toutes les wilayas. «A partir de là, nous expliquera M. Azzi, le FLN, a réussi, grâce à des médecins consciencieux, à mettre au point un excellent système de santé, principalement pour l’évacuation des blessés.

A cet effet, le témoignage d’un moudjahid et infirmier qui travaillait a l’hôpital de Sidi Abdallah de Tunis, M. Mohamed Guelmi nous racontera comment qu’il transferait avec l’aide de médecins algériens et tunisiens, des médicaments de la base de Bizerte en Tunisie à la frontière ALN «Quand on ne pouvait pas déposer ces médicaments aux frontières à cause des lignes électrifiées, on les laissait dans les fermes habitées par des Algériens situées a près de 18 km de la frontière». M. Guelmi nous expliquera que c’est le Dr Nekkache qui avait la charge de mettre en place ce service de santé au niveau des frontières. «Le Dr Nekkache est devenu le responsable du service de santé de l’ALN à Tunis. Il fera preuve d’une grande efficacité, tant par sa compétence que par son sens de l’organisation. Il réussira à mettre au point une couverture médicale assurant tous les soins, depuis le secourisme jusqu’aux médecins traitants dans les infirmeries centrales des frontières, en passant par les brancardiers et les infirmiers» témoigne M. Guelmi. Sur un autre plan, l’Histoire retiendra particulièrement le nom des femmes qui ont brillé non seulement dans leur profession de médecin mais également dans le maquis. La moudjahida et infirmière Mme Charrat a apporter son témoignage sur toutes ces «filles», infirmières, médecins et aides-soignantes qui ont donné toutes leurs savoir-faire, leur énergie et leur courage en soignant djounouds et population avec des moyens dérisoires. A l’instar d’autres segments de la société, la corporation médicale a été d’un apport indéniable dans la Révolution algérienne. Plusieurs praticiens et étudiants en médecine ont ainsi écrit de belles pages de la Guerre d'Algérie en s'engageant aux côtés du FLN-ALN et en abandonnant des carrières lucratives, pour apporter assistance aux blessés membres de l’ALN-FLN, ou aux populations algériennes dans les campagnes. Les invités du forum de la mémoire ont été honorés par des étudiants en médecine de la protection civile. Un geste symbolique qui traduit la volonté de cette jeunesse à reprendre le flambeau.

Farida Larbi