Conférence d’Abdelkader Bendamache : Sur les traces des icônes de la musique Chaâbi

L’entreprise nationale des arts graphiques (ENAG) a organisé, mardi après-midi, dans l’espace Mediabook à Alger, une conférence animée par l’auteur Abdelkader Bendamache afin de débattre autour de deux de ses livres consacrés au patrimoine de la musique chaâbi.

Passionné par l’histoire de Sidi Lakhdar Benkhlouf, poète éminent du XVe siècle dans la région Ouest du pays, Abdelkader Bendamache est revenu sur les multiples facettes de ce personnage incontournable de la mémoire collective de la culture algérienne. «Sidi Lakhdar Benkhlouf a suivi le chemin de son maître Sidi Boumediene el Ghouati, même si quatre siècles ont séparé leur présence sur terre. Il s’agit d’un personnage hors pair qui était à la fois poète, historien, combattant, soufi et scientifique», a-t-il fait savoir. L’interlocuteur s’étale sur les facettes de similitude entre les parcours de Lakhdar Benkhlouf et Sidi Boumediene, et ce, en dépit des quatre siècles ayant séparé leur présence. « Sidi Boumediene a été un brave Moudjahid. Lors de l’accomplissement de son Pèlerinage au XIIe siècle, il est passé par Jérusalem pour combattre avec l’armée de Salah Eddine El Ayoubi contre l’armée de Richard cœur de lion. Après l’accomplissement d’«El Amana», Sidi Lakhdar Benkhlouf a été lui aussi un brave moudjahid contre l’occupation espagnole, notamment lors de la bataille de Mezaghran entre le 22 et le 26 août 1558», a-t-il fait savoir. Par ailleurs, Abdelkader Bendamache a mis en exergue l’exceptionnelle verve poétique de Sidi Lakhdar Benkhlouf et ses centaines de poêmes interprétés jusqu’à aujourd’hui dans le chaâbi, ainsi que son immense savoir et ses travaux de sociologie et d’histoire. «Sidi Lakhdar Benkhlouf était un peu comme Ibn Khaldoun. Il a analysé et décrypté la société, il a raconté l’histoire de la religion musulmane tout en écrivant sur l’histoire, la géographie, du moment qu’il était un grand voyageur, et les civilisations passées», a-t-il lancé. Abdelkader Bendamache a, par la suite, débattu autour de son livre « Mohamed El Badji, el Moqnine Ezzine», consacré au grand moudjahid et poète d’exception de la chanson chaâbi Mohamed El Badji. «Le personnage de Mohamed El Badji était atypique. Ancien condamné à mort, il reste dans les geôles entre 1957 et 1962. C’était un hymne de liberté et d’émancipation, et il l’a si bien écrit et chanté dans nombreuses de ses chansons à grand succès», a-t-il souligné. Abdelkader Bendamache s’est étalé sur la drôle d’histoire de Mohamed El Badji avec l’univers carcéral : «Mohamed El Badji a passé cinq ans de prison pendant la guerre de libération nationale à la prison de Serkadji. Aux lendemains de l’indépendance, il a travaillé dans la même prison pendant une année avant de soutenir le FFS de Houcine Ait Ahmed pour purger une autre peine dans la même prison. Il a passé beaucoup de temps par la suite dans une grotte à Bouharoun, dans la wilaya de Tipaza, face à la mer, en tournant le dos à l’Algérie qui, selon lui, ne lui a pas donné assez de considération», a-t-il conclu.

Kader Bentounès