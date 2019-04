Responsabilité environnementale : Créer un règlement fort

Industrie-environnement, s’agit-il d’un oxymore ? Pas si sûr. Leur conciliation est possible. Nécessaire, même. Dans une analyse publiée dans les Cahiers du Cread, Amal Hamhami, universitaire à Ouragla, souligne que 68 % des responsables interrogés, issus de différents secteurs d’activité, connaissent bien le modèle de «l’écologie industrielle» et y travaillent depuis au moins quelques années.

L’universitaire constate que les activités «curatives sont moins coûteuses» et permettent à l’entreprise de «s’engager dans la démarche de la certification», tandis que les activités «préventives sont coûteuses et nécessitent des engagements lourds pour l’entreprise».

Dans son analyse, Mme Hamhami souligne également que l’ensemble des activités environnementales menées constitue initialement «une réponse à la réglementation, loin devant les incitations du marché (la recherche de la rationalisation et de la différenciation) et la demande».

De même, la valorisation des activités environnementales «permet aux entreprises l’amélioration de leur positionnement, la différentiation par rapport aux concurrents sous une réduction des coûts». En effet, l'industrie occupe une place particulière dans l’altération de l'environnement.

Première au banc des accusés, elle demeure la principale responsable de la dégradation des écosystèmes.

Mais, ajoute l’universitaire, les innovations environnementales, même si elles constituent principalement une réponse à la réglementation, «dépendent également des conditions du marché, de la demande et aussi des opportunités technologiques». Néanmoins, bien que les pouvoirs publics aient commencé à inciter au développement des technologies propres, «elles représentent toujours une part minoritaire des investissements des entreprises».

Enchaînant, elle souligne que «si l’État s’est engagé dans la protection de l’environnement à l’échelle internationale, il faut admettre également que les politiques publiques nationales n’ont pas trouvé d’écho». Au vu de «l’inefficacité» des efforts menés par les pouvoirs publics, des solutions s’imposent. Pour l’auteure de cette analyse, elle estime qu’il est «nécessaire et urgent d’approfondir et d’élargir leurs actions autour de la question environnementale». Parmi les pistes d’approfondissement proposées, l’universitaire appelle à «créer un règlement fort portant sur la responsabilité environnementale, dissuader les maîtres d’œuvre en majorant les coûts des dommages environnementaux, créer un fonds de réparation des dommages environnementaux, approfondir les prérogatives des associations de protection de l’environnement».

Il est aussi question de «garantir aux citoyens et aux associations de protection de l’environnement une voie effective de recourir à la justice et de demander réparation en cas de dommages environnementaux». Par ailleurs il y a lieu de souligner que le monde entier est confronté à une crise écologique majeure qui menace la santé des citoyens, la pérennité des écosystèmes fragiles et le développement durable des pays.

