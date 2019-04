Association générale des entrepreneurs Algériens : « 1.300 entreprises ont cessé leur activité en 2019 »

«Quelque 1.300 entreprises ont cessé leur activité, faute de plan de charge et de non- signature des différents avenants, ainsi que les différents retards de paiement des situations pour l'année 2018 l219.» C’est ce qu’a indiqué, hier, Aidh Moussa, porte-parole de l’ Association générale des entrepreneurs algériens. S’exprimant, lors d’une conférence de presse organisée à Alger, en marge de l’assemblée générale de l’AGEA, il a souligné qu’«à la fin mars 2019, il a été rapporté la perte de 125.000 emplois». Mettant l’accent sur la projection de la situation économique actuelle, notamment sur le début du deuxième trimestre de l’année en cours, il a indiqué que «cette période, qui inclura le Ramadhan, Aïd-El-Fitr, les vacances d’été, Aïd-El-Kébir et la rentrée sociale, n'augure rien de bon pour la relance économique dés entreprises, et comme il se pourrait que pas moins de 3.000 entreprises mettent la clé sous le paillasson». M. Moussa n’a pas manqué de souligner qu’il y a également un manque de confiance des entreprises envers les structures publiques détentrices de la majorité du plan de charge. Le conférencier a déploré le fait de constater la non-application d’un nombre important des décisions exécutoires de justice prises en faveur des entreprises du secteur , indiquant qu’ au regard de tout ce qui précède et devant la dangerosité de la situation, I'AGEA a appelé les hautes autorités du pays pour que tous les concernés se mettent en extrême urgence autour d'une table et sortent avec des propositions opérationnelles exécutoires dans les plus brefs délais, même s'il y a lieu de prendre des mesures conservatoires qui permettent d’alléger l’asphyxie des entreprises, de pérenniser l’entreprise et de sauvegarder les emplois, qui demeurent menacés, et de permettre également la relance définitive du secteur. L’AGEA a insisté également sur la nécessité de procéder à l’annulation pure et simple de la short-list de l’entreprise accédant aux projets via le gré à gré, et de revenir au code des marchés publics, avec la préférence de 25% des entreprises, quelles soient publiques ou privées. L’association estime que cette short-list prévue pour la réalisation du programme de logements a vu ses limites, sa suppression permettra aux entreprises de bénéficier des marchés publics pour leur survie, du fait de la situation économiques du pays, et garantir ainsi les salaires des travailleurs.

M. A. Z.