Grand angle : Gâchis

Si parmi les objectifs inavoués de l’offensive militaire menée sur Tripoli figurait celui de faire avorter la conférence de Ghadamès, prévue du 14 au 16 avril, le maréchal Haftar peut être satisfait. En effet, l'ONU a annoncé, mardi, le report sine die de cette conférence interlibyenne qui devait aider le pays à sortir du chaos et envisager ainsi un début de solution politique, seule à même, selon tous les avis, de permettre à la Libye d’ouvrir une nouvelle page de son histoire. La conférence devait arrêter une date pour des élections législatives et présidentielle. Mais l’option militaire et le recours aux armes ont fait que ce projet est dans le meilleur des cas ajourné. La poursuite des combats près de Tripoli entre les deux armées rivales ne peut qu’éloigner toute solution politique. mais cela n’est pas pour décourager l’émissaire onusien. Pour Ghassan Salamé, cette décision, devenue inéluctable, ne signifie pas pour autant annulation de la conférence. Ce n’est, selon lui, que partie remise. «Je suis plus déterminé que jamais à tenir cette conférence le plus tôt possible, car nous ne pouvons pas perdre l'opportunité historique qu'elle représente», a-t-il déclaré. Mais en dépit de son optimisme, force est de craindre que la concrétisation de son projet n’est pas pour l’immédiat. Il faudra de longs mois pour rétablir la confiance. Tout comme il est permis de douter que l’Union africaine ne puisse, de son côté, concrétiser sa conférence de «réconciliation» entre les différentes parties libyennes annoncée, elle, pour le mois de juillet prochain à Addis-Abeba. L’on peut alors que légitimement se demander à ce stade de la supputation pourquoi les libyens gâchent-ils toutes les opportunités qui leurs sont proposées en vue de sortir leur pays du chaos ? Pourquoi à chaque fois que l’on pense que les acteurs libyens vont enfin mettre de côté leur ego et leurs intérêts personnels pour privilégier ceux de leur peuple et de leur pays, des «évènements» viennent tout remettre en cause, voire compliquer une situation qui déjà semble inextirpable ? Les grandes puissances portent une grande part de responsabilité dans le chaos libyen. Pyromanes et pompiers, à la fois, elles contribuent à la complexification de la situation. Sinon comment expliquer que malgré le spectre d'une guerre généralisée, elles ont échoué jusqu'ici à se mettre d'accord à l'ONU sur une déclaration appelant le camp Haftar à cesser son offensive. Assurément, un jeu malsain fait de calculs géostratégiques est en train de se dérouler en Libye, avec malheureusement la complicité des sous-traitants locaux.

Nadia K.