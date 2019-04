Libye : Report de la conférence nationale

Le représentant des Nations unies pour la Libye, Ghassan Salamé, a annoncé, mardi, que la Conférence nationale libyenne serait reportée en raison de l'offensive qui se déroule actuellement à Tripoli.

«Nous ne pouvons pas demander aux gens de participer à la conférence sur fond de coups de feu et de frappes aériennes», a déclaré M. Salamé dans un communiqué dans lequel il condamne également l'attaque par les troupes armées du maréchal Haftar contre le seul aéroport civil dans le pays. Le représentant spécial a précisé que l'ONU avait décidé de ne pas se précipiter et d'agir avec «prudence et responsabilité» face aux affrontements, «afin de ne pas gaspiller les opportunités historiques disponibles», alors que le secrétaire général de l'ONU continue d'appeler les parties en Libye à mettre fin aux opérations militaires. M. Salamé a néanmoins souligné que la réunion, prévue pour la semaine prochaine, aurait lieu «dans les meilleurs délais». Le Conseil de sécurité de l'ONU devait tenir hier une réunion d'urgence et à huis clos sur la Libye, ont rapporté des médias citant des sources diplomatiques. L'émissaire de l'ONU, Ghassan Salamé, devait expliquer devant le Conseil de sécurité sa décision de reporter la conférence nationale, selon les mêmes sources. Sur le terrain, les combats s'intensifient entre les forces de Khalifa Haftar, qui avancent vers la capitale libyenne, et celles du gouvernement d'union nationale (GNA) basé à Tripoli. L'Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Haftar a affirmé avoir pris aux troupes loyalistes une caserne à une cinquantaine de km au sud de la capitale. «Après de violents affrontements autour de la caserne du 4e Bataillon à Aziziya (...), les forces armées ont pris le contrôle de la caserne», a indiqué le bureau média de l'ANL. Plusieurs membres des forces pro-GNA auraient été appréhendés et leurs armes saisies, selon la même source. Les forces du maréchal Haftar semblent avancer sur deux axes : par le sud et le sud-est, tandis qu'à l'ouest, la route côtière est défendue avec force par les troupes loyalistes et à l'est par les combattants de la ville de Misrata, pro-GNA. A une trentaine de km au sud de la capitale, l'aéroport international de Tripoli, inutilisé depuis des combats en 2014, est aussi le théâtre de combats. Des tirs à l'arme lourde ont été entendus à une dizaine de km de l'aéroport. Des combats font rage également à une dizaine de km au sud-est de Tripoli, des tirs à l'arme lourde ayant été entendus dans le secteur d'Ain Zara. Des habitants ont fait état de barrages de sable érigés par les pro-GNA pour bloquer les principales artères et carrefours, empêchant les civils de quitter leurs foyers et de trouver refuge ailleurs.

M. T. et Agences