Dans la lucarne : La LFP et le partage des tâches

La LFP avait changé de président, puisque Medouar avait pris la place de Mahfoud Kerbadj, au mois de mai 2018. Il était un peu forcé à quitter le «navire». C’était un peu à contre-cœur qu’il avait mis fin à sa mission. Pourtant, il était aimé et même soutenu par les présidents de l’élite. Certes, il y aura toujours ceux qui tournent casaque, mais… Toujours est-il, il n’a que rarement était critiqué par son travail, sauf lorsqu’il y a des interférences en provenance des «hautes sphères». Son départ avait laissé une sorte de vide du fait que les acteurs du football algérien s’étaient habitués à sa gestion. Son remplaçant par l’ex-président de l’ASOChlef et son porte-parole avait été diversement apprécié. Il avait tenté d’être à la hauteur des attentes des uns et des autres. Là, on peut dire que son départ de sa nouvelle fonction avait bien démarré. D’ailleurs, on avait commencé à s’habituer à lui et aussi sa gestion. Néanmoins et à quelques semaines de la fin de la phase aller, des problèmes sont apparus lorsqu’il avait remis des matches du championnat national. Ce qui avait eu pour effet de faire monter au créneau certains présidents qui étaient contre ces changements des dates des compétitions d’une façon unilatérale. Depuis, tout s’est précipité au point que notre championnat national, qui se déroulait normalement jusqu’ici, a été complètement «chahuté». Depuis, rien ne va comme l’avait prévu aussi les acteurs du football parmi les

«32» locataires de l’élite dans les deux divisions. Le calendrier de nos compétitions est chamboulé. Il y a aussi la confiance qui a vraiment «foutu le camp» entre les diverses parties. Et cela était aux yeux de ceux qui font le jeu et le spectacle quelque chose de très important. Les problèmes se sont amoncelés durant la phase retour. Les matchs ne se jouent plus sur une seule journée. On a voulu, peut-être, imiter le championnat européen qui se joue sur plusieurs jours. Une attitude qui n’avait pas fait que des heureux, puisque les différents coachs ont vu cela d’un mauvais œil. Le problème s’est envenimé lorsque des membres du Bureau de Ligue avaient tout simplement voulu «destituer leur président Medouar». Ils lui reprochent le fait de décider tout seul sans se référer au Bureau de Ligue, considéré comme une «boite de résonnance». D’où la levée de boucliers au sein du Bureau de Ligue. Finalement et avec l’intervention de la FAF, qui était jusqu’ici sur la même longueur d’onde que la LFP, les choses ont repris presque leur cours normal, même si la suspicion n’a pas tellement disparue. On avait alors désigné Messaoudène (CABBA) comme 1er Vice-président et donné aussi des tâches aux autres membres du BL. Là tout le monde avait pensé réellement que les choses ont été aplanies définitivement. Néanmoins, la démission, il y a quelques jours, de Messaoudène avait tout remis en cause. Cette fois-ci, on lui reproche carrément le fait que malgré le temps qui passe, il n’a pas encore distribué les tâches aux membres du Bureau de Ligue de la LFP. C'est-à-dire que le président de Ligue du football professionnel continue à agir comme il l’entend... comme s’il était tout seul. Et cela n’a pas été du goût des autres membres comme le montre la démission de Messaoudène à quelques journées du baisser du rideau du championnat national. La FAF doit régir pour stabiliser la situation et faire appliquer la règlementation en vigueur.

Hamid Gharbi