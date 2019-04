Ligue 2-Mobilis (27e journée) : Biskra et Relizane ne lâchent pas prise, Kouba coule

La Ligue 2 avait rendez-vous hier avec les rencontres comptant pour la 27e journée du championnat, avec des enjeux importants, selon que l’on soit concerné par la course à l’accession ou bien la lutte pour le maintien.

C’est le Widad de Tlemcen qui s’empare de la tête du classement, grâce à son précieux succès réalisé à domicile face au RC Kouba. Son retour en Ligue 1 après de longues années d’absence est en très bonne voie, à seulement trois encablures du baisser de rideau de la saison. Son adversaire du jour, pour sa part, a pratiquement anéanti ses chances de maintien suite à sa défaite à Tlemcen.

Son retour en Division nationale amateurs (DNA) est inéluctable. Autre équipe bénéficiaire de cette 27e journée du championnat, l’ASO Chlef qui réalise une excellente opération en allant arracher trois précieux points de la victoire de son pourtant périlleux déplacement à Mostaganem où pourtant l’Espérance locale qui lutte pour la survie devait coûte que coûte l’emporter afin de préserver ses chances de maintien. La défaite n’arrange point les protégés de Djender, qui ne sont pas encore tirés d’affaire.

Les Chélifiens, eux, gagnent une place avec une 2e place qu’ils ne sont point près de lâcher. Le NC Magra, contraint au match nul devant le MC Saïda, rétrograde à la 3e place. Il faut néanmoins préciser que le trio de tête (WAT, ASO, NCM) compte le même nombre de points (48 pts), et que c’est le goal-average qui fait la différence en Tlemcen, Chlef et Magra. Les Saïdis sont plus que jamais menacés de relégation. Ils ne sont désormais qu’à un seul petit point du premier relégable l’USMH qui compte 29 points.

Les Harrachis s’accrochent et ne comptent pas lâcher les armes afin d’assurer leur maintien. Ils ont profité de la venue, au stade du 1er-Novembre de Mohammadia de la lanterne rouge l’USM Blida, déjà reléguée pour augmenter leur capital points après leur large victoire sur les Blidéens. L’US Biskra ne compte pas lâcher prise avec le trio de tête. Sa belle et très importante victoire contre le MC El-Eulma à l’extérieur en est la meilleure preuve. Les gars des Ziban l’ont emporté in extremis sur un splendide but signé Benachour dans le temps additionnel. Babya, pour sa part, est désormais hors course et devra penser à préparer la saison prochaine pour tenter à nouveau de jouer la carte de l’accession, au grand dam de ses milliers d’inconditionnels, qui ne comprennent pas la baisse de régime de leur équipe favorite à un moment crucial de la saison. Le RC Relizane, large vainqueur de l’A Boussaâda, reste lui aussi en course pour la montée. Toutefois, il lui sera difficile de détrôner l’une des équipes du trio de tête, que seul l’USB semble en mesure d’inquiéter.

L’ASM Oran, qui lutte de toutes ses forces pour ne pas connaître le purgatoire en fin de saison, a terrassé l’USM Annaba qui n’a plus rien à espérer cette saison. Les Asémistes ne sont néanmoins pas encore tirés d’affaire. Pour sa part, la JSM Skikda, qui l’a logiquement remporté face à la JSM Béjaïa, se rapproche du maintien. Il lui faut empocher deux points, lors des trois prochains matches, pour assurer mathématiquement sa place en Ligue 2. Enfin, alors que l’USMB est déjà reléguée, toute comme le RCK dont les chances de maintien sont pratiquement très infimes pour ne pas dire nulles, l’ASMO, le MCS, l’USMH et l’ESM se battront pour éviter de terminer à la 14e place qui conduit directement à la DNA.

Mohamed-Amine Azzouz



Résultats :

USMH 3 – USMB 0

ASMO 2 – USMAn 0

MCEE 2 – USB 3

NCM 1 – MCS 1

ESM 0 – ASO 1

RCR 3 – ABS 0

JSMS 2 – JSMB 0

WAT 2 – RCK 0