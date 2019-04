Basketball : Fédération algérienne AG extraordinaire à Alger

Les membres de l'assemblée générale de la Fédération algérienne de basket-ball (FABB) sont convoqués en session extraordinaire prévue samedi (10h00) à Alger, afin de trouver un "consensus" à la situation que traverse la FABB, a indiqué le secrétaire général par intérim de l'instance, Zaki Lahmar. "J'ai reçu des demandes écrites pour une AGEx de la part de 58 membres votants (clubs et ligues) de l'assemblée générale, ce qui représente plus des deux tiers exigés par les statuts de la FABB. Nous avons donc programmé cette AGEx samedi prochain au siège du Comité olympique et sportif algérien (COA)", a déclaré Lahmar à l'APS. "Notre premier objectif est de sauver la saison en cours en trouvant des solutions à la situation que traverse la FABB, notamment par la reprise des compétitions nationales (Nationale 1 messieurs et dames) et la reprise des activités des équipes nationales en prévision des compétitions internationales de cet été", a ajouté le secrétaire général par intérim de la FABB et également Directeur technique national (DTN). Concernant la validation par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) du rejet des bilans moral et financier du président Ali Slimani et de son bureau exécutif lors de l'assemblée générale ordinaire qui s'est déroulée le 14 mars à Alger, Lahmar a précisé que "la FABB n'a pour le moment reçu aucune notification du MJS à ce sujet." "Nous sommes toujours dans l'attente de la validation du MJS des rapports de l'AG ordinaire afin que les commissions installées en clôture de l'AG ordinaire débutent leurs missions respectives conformément aux lois en vigueur", dit-il. A la fin des travaux de cette AG ordinaire, l'ancien secrétaire général par intérim de la FABB, Redouane Djoudi, et le représentant du MJS, Nadir Belayat, avaient procédé à l'installation des commissions de candidatures, de recours et de passation de consignes, en prévision des prochaines élections. Lahmar a également indiqué que les membres de l'assemblée générale débattront samedi de la réhabilitation de l'ancien président de la FABB Rabah Bouarifi, dont les bilans ont été rejetés à la fin de son mandat (2013-2016) et qui est sous le coup d'une décision d'inégibilité du MJS du temps de l'ex-ministre El Hadi Ould Ali.

Il y a lieu de noter que cette situation a mené au gel de toutes les compétitions nationales jusqu'à l'élection d'un nouveau président. Seul candidat, Slimani avait été élu à l'unanimité en 2017 lors d'un scrutin qui s'était déroulé en présence de 70 membres de l'AG qui ont également élu les membres du bureau fédéral.