Mounir Zeghdoud, entraîneur du RCK : « La situation est alarmante »

Vous avez fait part, à la fin du match face à Relizane, de votre désolation par rapport à la situation du club…

«Oui, c’est exact ! Il faut savoir que la situation qui prévaut au sein du club est franchement déplorable et alarmante. Il est pratiquement impossible de continuer de cette façon. On s’est montré plus que patient jusque-là, mais la patience à des limites.»



Les insultes qui vous ont été lancées par certains supporters vous ont apparemment très affecté, n’est-ce-pas ?

«C’est clair. Je ne vois pas pourquoi on vient nous insulter au moment où nous faisons de notre mieux pour aider l’équipe, qui est en danger. Il est facile de venir insulter et s’en prendre aux entraineurs, mais ces gens-là, feignent d’ignorer ce que nous vivons quotidiennement au Raed.»



C’est-à-dire ?

«L’équipe est livrée à elle-même. Cela fait un mois que nous n’avons vu aucun dirigeant. Le staff technique et les joueurs se débrouillent seuls. Le président est absent. Il a affirmé qu’il démissionnait mais en même temps, c’est le flou total. Les joueurs doivent-être bien entourés et motivés par les dirigeants. Ils doivent au moins les payer pour les garder mobilisés et leur permettre de rester bien concentrés sur leur mission. Hélas, on ne semble pas inquiet par la situation difficile que vit le RCK cette saison.»



Justement, le Raed est-il menacé sérieusement de relégation ?

«Oui et je trouve que c’est dommage. Il n’y a pas de moyens au RCK, c’est la principale raison de la mauvaise situation dans laquelle se trouve le groupe. On ne peut motiver les joueurs durant toute une saison avec du vent et des promesses qui ne sont pas tenues. Cela fini par les user et les démotiver. J’ai à maintes reprises fait en sorte de sensibiliser les dirigeants, mais mes doléances sont restées le plus souvent vaines malheureusement. Dans de meilleures conditions et malgré les insuffisances, j’estime qu’on aurait pu beaucoup mieux faire. Mais, abandonnée de la sorte, cela n’était pas du tout évident».



Vous avez menacé de quitter la barre technique si la direction du club ne bouge pas pour motiver les joueurs…

«Oui, je ne me suis pas présenter à l’entraînement parce que j’en ai ras le bol de voir l’équipe livrée à elle-même. Je voulais faire bouger les choses, surtout qu’ils nous restent quatre importantes rencontres à jouer avant la fin de saison. Il est question de tenter de maintenir l’équipe, qui est en très mauvaise posture, en Ligue-2. Il ya des chances même petites soient-elles d’éviter la relégation. Il ne faudra surtout pas les lâcher.»



Alors démission ou pas démission pour vous ?

«À vrai dire, je n’ai pas tranché pour le moment. Comme le président semblait plier bagages, d’autres dirigeants koubéens se sont manifestés et m’ont assuré qu’ils feront de leur mieux pour verser une somme d’argent aux joueurs afin de maintenir leur mobilisation. On verra bien si cela se concrétise. Parce que les promesses, j’en ai entendu mais dans les actes, il n’y à rien. On verra bien ce qui se fera avant le match face au WAT. Personnellement, je suis excédé par la situation navrante dans laquelle se trouve le RCK. J’espère de tout cœur, qu’il réussira à se maintenir, même si cela s’annonce vraiment très délicat. Quant à mon avenir à la barre technique, je verrai dans les prochaines 48h selon l’évolution de la situation.»

Mohamed-Amine Azzouz