Le directeur général de la sûreté nationale à Sétif : Toujours plus proche du citoyen

A l’issue de sa visite, hier, à Sétif, Abdelkader Kara Bouhedba, Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), accompagné du wali, des autorités judiciaires, de l’inspecteur régional de police de l’Est et du chef de sûreté de la wilaya, a procédé à l’inspection et l’inauguration de plusieurs projets relevant de son secteur. Une visite qui a permis au DGSN de se rendre dans différentes localités et de s’enquérir des remarquables avancées enregistrées par ce corps de sécurité dans la formation, les infrastructures et les équipements ainsi que le volet de l’encadrement, qui permet aujourd’hui à cette wilaya d’atteindre un taux de couverture sécuritaire de 95 % et d’être toujours plus proche du citoyen. Autant d’acquis et de réalisations qui s’inscrivent de plain-pied dans la dynamique que connaît cette vaste wilaya et se caractérisant par des normes élevées, à l’instar de l’école de police d’une capacité d’accueil de 900 places pédagogiques. Un projet pratiquement achevé et un joyau en la matière de par ses commodités, qui sétend sur une superficie de plus de 37 hectares.

Hier, pour cette première sortie sur le terrain, M. Kara Bouhedba s’est rendu à Bougaâ où il a procédé à l’inauguration d’un nouveau siège de sûreté urbaine qui, compte tenu de la croissance que connaît cette ville, vient en complément du siège de la sûreté de daïra. Le DGSN, accompagné du procureur général de la République et du président de la Cour, visitera les différentes installations, notamment les espaces consacrés à la garde à vue, et constatera la conformité avec les règles édictées en matière de droits de l’homme et de respect de la présomption d’innocence.

A Ain Oulmene, lors de la cérémonie d’inauguration de deux nouvelles infrastructures, le contrôleur de police Akhrib Mohamed, chef de sûreté de la wilaya, mettra l’accent sur l’impact de telles réalisations dans la consolidation de la confiance du citoyen, soulignant l’intérêt du DGSN pour de tels projets et, partant, la sécurité et la tranquilité des populations.

Dans la même ville, Abdelkader Kara Bouhedba, appellera les éléments de la nouvelle BMPJ à multiplier les efforts dans la lutte contre le crime et à mettre à profit la radio locale pour aller davantage sur le terrain de la sensibilisation.

A El Eulma, où il inspectera le projet en voie de finition d’une nouvelle brigade mobile de la police judiciaire, il insistera sur la nécessité d’activer les travaux pour le livrer au mois de Ramadhan. Il visitera ensuite au siège de la sûreté de daïra la salle de vidéosurveillance, où 352 caméras sont déjà installées sur les 581 prévues, et soulignera que l’utilisation de ces moyens vise la consolidation de la sécurité du citoyen et la lutte contre le crime. A Sétif, la remise de 98 décisions d’attribution de logements AADL à des fonctionnaires de police actifs et des retraités du corps couronnera ce programme, avant l’ouverture, par l’inspecteur régional de la police de l’Est, le contrôleur Daoud Mohand Cherif, des portes ouvertes sur la sécurité routière à la maison de la culture Houari-Boumediene sous le thème « Le citoyen partenaire essentiel dans l’action préventive ».

F. Zoghbi