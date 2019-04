M. Bedoui reçoit le chef de la diplomatie de la Sierra Leone : Renforcement de la coopération

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, a reçu, hier à Alger, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République de la Sierra Leone, Alie Kabba, qui effectue une visite officielle, à l'invitation de son homologue, Sabri Boukadoum.

Lors de cette rencontre, les deux responsables ont procédé à "une évaluation des relations bilatérales dans différents domaines, notamment au plan de la coopération". L'audience, qui a, par ailleurs, permis d'aborder les questions régionales et internationales d'intérêt commun, s'est déroulée en présence de M. Boukadoum. Le ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone est arrivé lundi à Alger pour une visite officielle de deux jours, s'inscrivant dans le cadre des relations d'amitié qui lient les deux pays. Lors de ses entretiens lundi avec son homologue algérien, le chef de la diplomatie de la Sierra Leone s’est "félicité" de cette visite, affirmant qu'elle constitue une "opportunité aux deux pays pour renforcer davantage leur coopération bilatérale et se concerter sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.



M. Arkab s’entretient avec M. Alie Kabba



Dans une déclaration à la presse à l'issue d'une audience accordée au ministre des Affaires étrangères de la Sierra Leone, Alie Kabba, M. Mohamed Arkab, ministre de l’Energie, a indiqué que l'objectif de ce genre d'entretiens est de parvenir au "transfert de l'expérience de l'Algérie dans le domaine énergétique vers tous les pays africains". Concernant ses discussions avec le ministre sierra-léonais, M. Arkab a fait savoir qu'elles ont porté sur "les perspectives de la coopération à ouvrir entre les deux pays, notamment dans le domaine énergétique", soulignant l'intérêt accordé par la Sierra Leone au niveau de l'efficacité énergétique atteint par l'Algérie et à la production nationale d'électricité dépassant les 20 mégawatts. Il a ajouté que le ministre sierra-léonais a fait état de "l'intérêt de son pays pour le réseau national de production et de transport d'électricité et pour les entreprises algériennes ayant réalisé ces acquis", ajoutant que l'entretien a porté sur "la coopération dans ces domaines, l'étude du réseau électrique en Sierra Leone, la production de l'énergie par des groupes électrogènes et la réalisation de projets de production et de distribution de l'électricité dans ce pays". M. Arkab, qui a précisé avoir expliqué à son interlocuteur que "la majorité des équipements et appareils électriques étaient de fabrication locale et que les études étaient réalisées en Algérie par des Algériens", a souligné la disposition de la partie algérienne à "procéder au transfert de toute l'expérience des Algériens aux frères sierra-léonais pour réaliser, ensemble, des projets communs, en Sierra Leone, notamment dans le domaine des postes de transport et de distribution d'électricité". Rappelant que le taux de couverture en électricité en Sierra Leone ne dépasse pas les 22%, M. Arkab a assuré : "Nous sommes prêts, avec toute l'expérience et les capacités dont disposent les entreprises algériennes publiques et privées, à procéder à un transfert pour la réalisation de projets communs". Ajoutant que l'entretien a permis également d'évoquer le secteur des hydrocarbures et les voies de coopération bilatérale et de faire le point des besoins de la Sierra Leone en la matière, M. Arkab a déclaré qu' "il a été convenu de programmer une visite du ministre de l'Energie de la Sierra Leone afin d'aborder en détails les projets communs et la coopération dans ce domaine". De son côté, le ministre sierra-léonais s'est dit "impressionné par les capacités algériennes dans le domaine des énergies, notamment dans la production, le transport et la distribution de l'électricité", soulignant "la volonté de son pays de tirer profit de cette expérience à travers la réalisation de projets communs en Sierra Leone". Par ailleurs, il s'est félicité du niveau des relations algéro-sierra-léonaises, formant le vœu de "les voir se développer pour englober de nombreux domaines économiques, notamment énergétique".