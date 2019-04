Campagne céréalière : Accompagner les agriculteurs

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Chérif Omari, a donné hier instruction pour prendre toutes les mesures nécessaires, à l’effet de mettre à la disposition des agriculteurs, tous les moyens nécessaires au bon déroulement de la campagne céréalière 2018/2019, et ce lors d’une réunion du Comité national de préparation, du suivi et d’évaluation de la campagne.

La réunion a vu la participation des représentants de l’interprofession des filières céréales et légumes secs, et des représentants de structures membres du Comité national de préparation, du suivi et d’évaluation de la campagne, dont l’Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), la Chambre nationale d’agriculture, la Caisse nationale de la mutualité agricole (CNMA), la BADR, ainsi que les instituts techniques. M. Omari a rappelé le caractère stratégique de cette filière par sa place dans la production et la consommation nationales. Le ministre a noté avec satisfaction les conditions climatiques et techniques favorables à une bonne récolte céréalière cette année, tout en appelant les structures concernées à une mobilisation accrue pour accompagner les professionnels, et ce dans l’objectif d’améliorer la productivité et la production. Concernant la campagne moisson-battage, qui devrait commencer fin avril au sud du pays, M. Omari a insisté sur l’importance de mobiliser tous les moyens humains et matériels pour faciliter aux céréaliculteurs, la récolte, la livraison et le stockage de la production dans de bonnes conditions. Abordant le volet irrigation, dont l’objectif assigné à cette filière est d’atteindre 600.000 hectares (ha) d’ici à 2020, il a appelé à l’examen d’autres palliatifs pouvant aider à atteindre cet objectif. Il a également appelé au changement de paradigme et de méthodes de travail, et à l’intégration des connaissances et savoir-faire des professionnels, des instituts techniques et des universités, pour améliorer la production et réduire la dépendance du pays du marché céréalier extérieur. S’agissant de la campagne céréalière 2018/2019, la surface emblavée est estimée à plus de 3,5 millions d’ha, contre 3,4 millions ha, lors de la campagne précédente, avec la mobilisation de 3,2 millions de quintaux de semences certifiées et 2,2 millions de q d’engrais. Pour les légumes secs, la campagne actuelle a enregistré une production record de lentilles de 200.000 quintaux (semence et consommation).