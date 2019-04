Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement : « Transparence dans l’octroi de la publicité publique »

Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement s’est rendu, hier à Alger, au siège de l’Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP), sis rue Khelifa-Boukhalfa (Alger), et y a tenu une séance de travail sur la thématique de la publicité.

S’exprimant, en marge de cette sortie, Hassane Rabehi a déclaré que «le gouvernement, en vertu des principes démocratiques, demeure soucieux de préserver la liberté d’expression et d’opinion», et appelé, à cette occasion, les médias à «veiller à l’intérêt suprême de la nation». «Je suis ici, dans le cadre des nombreuses visites que j’effectue, pour mieux connaître le fonctionnement de cette agence, et faire connaissance avec ses responsables», a-t-il fait savoir, non sans affirmer que cette visite s’inscrit dans le cadre de la volonté de permettre l’amélioration de ses services.

Cette sortie est également l’occasion d’examiner les voies et moyens d’appliquer les décisions prises, lors du dernier Conseil du gouvernement ayant pour but, selon le ministre, une «meilleure» transparence dans la distribution des espaces publicitaires. Une décision jugée par les observateurs de «rationnelle» et de «démocratique». «Je viens de donner des instructions fermes à destination des responsables de l’ANEP, pour exécuter cette décision gouvernementale et constituer une commission consultative composée de compétences qui s’attellera à s’entretenir avec l’ensemble des partenaires», a ajouté M. Rabehi, indiquant que son département s’attelle à mettre en place un conseil d’éthique et de déontologie de la corporation. «Nous sommes entrain de penser également à la création d’une commission qui sera habilitée à délivrer la carte de presse aux journalistes professionnels», a-t-il souligné.Le ministre de la Communication a assuré que le gouvernement respecte l’ensemble des médias nationaux, tant du secteur privé que du secteur public, et affirmé, à propos de l’actualité nationale, que les membres du gouvernement, «compétents dans leurs secteurs respectifs, sont les enfants de ce peuple». «S’ils ont accepté cette mission, c’est avant tout un signe d’engagement pour la continuité des institutions du pays qui appartiennent au peuple, il ne faut pas l’oublier», a-t-il affirmé, en relevant que «les institutions structurent la nation et doivent de ce fait être préservées, car une société sans ordre tend vers le désordre».

Répondant à une question portant sur le rôle des réseaux sociaux, le premier responsable du secteur a expliqué qu’ils sont devenus un moyen pour «déstabiliser» les pays. M. Rabehi a mis à profit cette opportunité, pour appeler les citoyens à la «vigilance» et à constituer une barrière pour stopper net dans leur élan, toutes les personnes qui «ne veulent pas du bien pour ce pays».

Pour rappel, la Régie presse publicitaire est l’activité principale de l’ANEP. Régisseur de plus de 107 titres de presse, elle est également en relation avec la presse internationale pour la programmation et la diffusion de la publicité des annonceurs algériens. Avec ses cinq agences régionales dans les plus grandes villes, toutes équipées de matériel de pointe, la Régie publicitaire assure l’étude, l’achat et la facturation des espaces dans les médias. Grâce à une équipe de professionnels, l’ANEP propose aux annonceurs une gamme de services et de prestations, allant de la conception et la traduction, à l’exécution et au contrôle de conformité de l’annonce publicitaire.

Sami Kaïdi