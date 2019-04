FFS : Une solution politique

Le groupe parlementaire du Front des forces socialistes (FFS) à l'Assemblée populaire nationale (APN) a préconisé une «solution politique et consensuelle» à la crise que vit le pays, devant aboutir à une «véritable transition démocratique». «Les Algériennes et les Algériens exigent le changement du système par la voie d'une solution politique et consensuelle qui aboutira à une véritable transition démocratique», indique un communiqué du groupe parlementaire du FFS rendu public hier. Il a exprimé sa conviction que «seule une transition démocratique au terme d'un processus constituant et l'élection d'une Assemblée Constituante, permettra aux Algériennes et aux Algériens d'exercer leur souveraineté». Pour le groupe parlementaire du FFS, le fait de «vouloir imposer la voie constitutionnelle comme seule option ne répond pas aux aspirations et aux revendications populaires», estimant que cette voie «ne saurait être porteuse d'une solution à une crise éminemment politique».