Etudiants et travailleurs de l’éducation de Tizi Ouzou : « Ce n’est pas encore fini »

Des étudiants de l’université Mouloud-Mammeri de Tizi-Ouzou ont marché hier dans la ville des Genêts pour réitérer l’engagement de la communauté universitaire dans la dynamique populaire exigeant le changement radical du système politique en place en Algérie.

L’imposante marche des étudiants s’est ébranlée à partir des campus universitaires Hasnaoua, Bastos et la faculté de médecine pour sillonner les principales artères de la ville de Tizi-Ouzou et se disperser après quelques trois heures de marche dans le calme au niveau de la placette de l’Olivier.

Lors de cette marche, les manifestants ont brandi des banderoles et des pancartes sur lesquelles étaient transcrit plusieurs slogans du mouvement populaire, notamment «système dégage», «pour une deuxième République», «Pour une transition pacifique et démocratique sans les tenants du pouvoir», «Dissolution de l’APN, Senat et le conseil constitutionnel», «étudiant s’engage, système dégage», «restons unis, ce n’est pas encore fini»…

Des slogans hostiles aux tenants du système politique en place ainsi qu’à la désignation hier du président du Senat, Abdelkader Bensalah, comme chef d’Etat par intérim conformément à l’article 102 de la première loi du pays ont été également scandés par les milliers d’étudiants et étudiantes de cette imposante marche qui s’est déroulée pacifiquement du début jusqu’à la fin.

Par ailleurs, les travailleurs du secteur de l’Education ont de leur côté battu le pavé de la même ville pour exiger le changement radical du système politique en place et le départ du secrétaire général de la Centrale syndicale (UGTA), Abdelaziz Sidi Said accusé d’avoir abandonné les travailleurs durant les 20 dernières années.

La marche des travailleurs de l’Education a démarré devant le siège de la wilaya pour aboutir au Mémorial des martyrs sis à la placette de l’Olivier après avoir sillonné les principales artères de la ville de Tizi-Ouzou.

Des slogans en faveur du changement pacifique du système politique et la consécration de tous les droits ont été scandés par la famille de l’Education tout au long de cette manifestation.

