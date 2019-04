Manifestations à Alger : Colère et humour

De retour des vacances de trois semaines, des centaines d’étudiants, bien déterminés, ont réinvesti, hier, les rues de la capitale et envahi les placettes et artères d’Alger-Centre dès la matinée, en scandant des slogans habituels.Issus de plusieurs universités et facultés dont l’école de tourisme, sciences politiques, la faculté de droit de Ben Aknoun, des langues étrangères de Bouzaréah ou encore de la fac de médecine, les manifestants ont exigé une période de transition dirigée qui ne doit pas être dirigée, selon eux, par les «anciennes» têtes et insisté à ce propos sur un changement «radical» du système politique actuel. «Djeich chaâb, khawa khawa», «Finie l’ère du cachir», «Un peuple ne s’oppose pas, mais s’impose» ou encore «étudiant s’engage, système dégage». Autant de messages révélateurs et significatifs qui reflètent la colère populaire, mais aussi le génie de la jeunesse algérienne qui utilise, souvent, l’humour pour se détendre en ces moments cruciaux que traverse notre pays.

Dès les premières heures de la matinée, un important dispositif policier et de camions anti émeutes a été déployé dans plusieurs points de la capitale, notamment à El Mouradia et les principaux axes y menant. Les URS sont déployés sur la rue Didouche-Mourad, le Boulevard Mohamed-V, le square Port-Saïd et la Grande Poste. Dans le ciel, un hélicoptère survole sans interruption la ville d’Alger. 10h30 passée, l’annonce de Bensalah comme chef d’Etat par intérim vient de tomber. Les étudiants, calmes jusque là, commencent à s’échauffer, brandissant leur cartes universitaires, la foule a commencé à avancer pour se diriger vers la présidence de la République, sise à El Mouradia. «On rejette cette décision, le peuple est maître de la transition et c’est à lui de décider qui doit gérer le pays en cette période sensible», s’emporte une étudiante de l’Ecole Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme (EPAU)

Pour disperser la foule, la police s’est retrouvée contrainte de faire usage de lance eau et de gaz lacrymogène au niveau de la place Audin. Cependant, les étudiants ont fait preuve de beaucoup d’humour, mais aussi de maturité en martelant «zidoulna shampoing, n’kounou Labess» (rajoutez nous du shampoing, et on sera bien), plus drôle encore les jeunes ont utilisé des parapluies pour faire face au canon d’eau. «Nous sommes des étudiants pas des terroristes, on aspire à un pays prospère, développé et riche. Laissez les commandes aux jeunes et vous allez voir de quoi on est capable», scande Omar, 25 ans étudiant en troisième année de médecine. «Ce système, on le chasse par la porte, il revient par fenêtre. On ne va pas baisser les bras on va continuer ainsi jusqu’à ce qu’ils partent tous», a dit un autre étudiant. «Pacifique, pacifique» ont-ils aussi clamé, reprenant, ainsi le mot d’ordre et le principe primordial des manifestations et ce, depuis le 22 février. Les étudiants ont ainsi été empêchés de traverser le tunnel des facultés pour rejoindre Telemly, ils sont restés groupés au niveau de la fac centrale pendant plus deux heures. Si une grande partie s’est dispersée, en début d’après midi, dans le calme, d’autres visiblement plus déterminés, ont préféré marcher jusqu’au siège de l’Assemblée populaire nationale (APN) pour tenter de se faire entendre. Sur place, les forces antiémeutes ont parfaitement quadrillé le bâtiment avant que les manifestants ne rebroussent chemin.

Sarah A. Benali Cherif