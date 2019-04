Syndicat national des praticiens de la santé : « Il faut revenir rapidement à une situation de légitimité »

«Aujourd’hui, la priorité est donnée au changement politique qui doit s’opérer dans le calme, d’une manière apaisée et travers des étapes sur lesquelles les solutions doivent se construire.» C’est ce qu’a souligné, hier, le président du Syndicat national des praticiens de la santé.

Convié à s’exprimer sur la situation que traverse le pays actuellement, le Dr Lyes Merabet qui était l’invité de la rédaction de la Chaîne III, a relevé l’importance de revenir rapidement à une situation de légitimité en réunissant les conditions nécessaires pour organiser dans les plus brefs délais, des élections présidentielles. «Je pense que nous n’avons pas intérêt à trop durer dans cette situation qui pourrait s’ouvrir sur des horizons porteurs de situations conflictuelles dans notre pays», a indiqué le Dr Merabet ajoutant que «notre pays a les moyens pour sortir rapidement de cette crise».

Pour ce faire, précise l’hôte de la radio a estimé qu’il faut revoir la loi sur le code électorale et mettre en place une commission indépendante de surveillance des élections. Une instance qui, selon lui, doit être composée de magistrats et de personnalités crédibles cautionnés par la plupart des Algériens mais aussi des représentants de ce mouvement populaire au niveau des wilayas. «On est obligés de négocier et de discuter pour choisir les personnes qui sont mandataires de ce mouvement populaire», a noté le syndicaliste, avant de poursuivre en demandant : «Comment designer ces personnes ? A mon avis le meilleur moyen c’est d’aller vers les élections présidentielles après avoir réuni les conditions nécessaires pour garantir la transparence et la préservation de la voix du peuple». Pour le Dr Merabet, il dira que «depuis le 22 février, la situation a beaucoup évolué. Entre ce qui était porté comme revendication par le mouvement rejetant le 5e mandat appelant au changement politique et dénonçant la corruption et la mauvaise gestion, on est parti sur des revendications plus élargies devenues difficiles à circonscrire», tout en relevant la nécessité de «recentrer le débat» et revenir à «l’essentiel en terme de revendications».

Selon le syndicaliste, la rupture avec le système de gestion des affaires du pays pendant toutes ces années est primordiale et doit passer impérativement par «le départ des responsables qui étaient à la tête de différents secteurs d’activités et des postes de responsabilités ».



Il évoquera, à ce propos, la position du peuple algérien par rapport à l’intronisation de Bensalah, président du conseil de la nation, comme chef de l’Etat en application de l’article 102 de la Constitution, et M. Bedoui, qui a été nommé à la tête du gouvernement. Deux personnalités que «le peuple ne reconnait pas», a-t-il indiqué. Il ajoutera qu’il est indispensable d’entreprendre une «opération de toilettage» pour changer de système qui devrait tout naturellement amener à changer de mentalités et de comportement.

Il a, dans le sillage, expliqué que la masse d’Algériens qui est sortie dans la rue a bien tracé les grands axes d’une plateforme de revendications, précisant que c’est à la société civile, syndicats, associations, outre les partis politiques, des personnalités et des représentants de ce mouvement populaire de s’organiser autours de ces plateformes de revendications et d’aller rapidement pour négocier des solutions et trouver des mécanismes pour mettre en place ces résolutions décidées au nom du peuple algérien.

Le président du Syndicat national des praticiens de la santé a saisi l’occasion pour expliquer le contenu de l’article 7 et 8 de la Constitution, précisant que l’article 7 stipule que la souveraineté est exercée exclusivement par le peuple et l’article 8 précise les moyens et les modalités d’exercice de cette souveraineté qui doit se faire via les urnes, pour designer ses représentants. «Chose qui ne peut se faire dans la rue», a-t-il insisté.

Il a, par ailleurs, indiqué que les médias ont un rôle primordial à jouer, tout en relevant le manque, par le passé, des espaces médiatiques, notamment dans le secteur public, consacrés aux syndicats autonomes.

«Les syndicats autonomes ont été pendant plus d’une dizaine d’années sur le terrain de protestations et de la sensibilisation du citoyen autour d’axes principaux, notamment la liberté d’expression en dénonçant particulièrement des conditions de précarité dans le travail», a expliqué l’invité de la rédaction, précisant ce qui se passe actuellement dans notre pays a ramené des solutions à tous les niveaux et a libéré l’expression. «Il faut savoir continuer dans le bon sens», a-t-il tenu à souligner.

Kamélia Hadjib