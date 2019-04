En application de l’article 102, M. Bensalah, Chef de l’État par intérim : « accélérer l’amorce d’une nouvelle étape »

Le Parlement, réuni en ses deux chambres (Conseil de la nation et Assemblée populaire nationale), au palais des Nations (Alger), a pris acte, hier, de la déclaration de vacance définitive du poste de président de la République, à la suite de la démission de M. Abdelaziz Bouteflika.

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, assume, de fait, le poste de chef de l'État pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Constitution.

Lors de son allocution, Abdelkader Bensalah a déclaré, devant les deux Assemblées, que «le devoir national met tout un chacun devant la nécessité d'établir les conditions les plus appropriées et nécessaires, pour entamer une nouvelle phase dans l’histoire de la nation». Une phase où le peuple algérien «décide de son propre destin à travers le choix démocratique de ses gouvernants», a-t-il ajouté.

Le désormais chef de l’État par intérim admet néanmoins «la lourde responsabilité» qui lui incombe, en «ces moments historiques dans la vie de la nation, où la voix du peuple algérien est écoutée solennellement».

M. Bensalah a réitéré son engagement à «l'application stricte et effective» des dispositions de la Constitution, dans l’objectif de «restituer la parole au peuple afin qu’il choisisse souverainement son futur Président élu», avec le programme convenable, et cela «dans l’optique de tracer le chemin de l’avenir que nous voulons radieux», a-t-il tenu à préciser

Celui-ci n’a pas manqué d’adresser un message au peuple algérien, «qui, par son attachement solide à son pays, et son patriotisme, a su montrer sa cohésion nationale en défendant le changement positif pour une Algérie moderne et démocratique, appelant au changement positif pour l'édification d'une Algérie nouvelle, moderne et démocratique et ouverte à tous ses enfants».

M. Bensalah a tenu aussi à saluer «le professionnalisme» de l’Armée nationale populaire (ANP) et des autres corps de sécurité, et a rendu hommage aux institutions de l’État qui assument parfaitement leur mission, «avec un haut sens de professionnalisme qui mérite toute la considération et la reconnaissance, en ces moments sensibles de l’histoire de notre pays».

Il a adressé, en outre, ses remerciements à l'ensemble des membres des deux chambres du Parlement.

Lors de cette mémorable matinée, le Parlement a également eu à adopter, à la majorité, le rapport de la commission parlementaire mixte, présidée par M. Salah Goudjil, en sa qualité de doyen du Conseil de la nation, présenté par le rapporteur de la commission, Mohamed Laïd Bibi. Le rapport adopté comporte la déclaration du Conseil constitutionnel relative à la vacance définitive du poste de président de la République.

À Signaler que la réunion des deux chambres du Parlement pour acter la vacance du poste de président de la République a eu lieu sans la présence des partis politiques d'opposition. Cette réunion intervient dans un contexte marqué par la démission des parlementaires du Front des forces socialistes (FFS) et du Parti des travailleurs (PT), dans le sillage du mouvement populaire qui dure depuis le 22 février dernier.

D'autres formations politiques ont décidé de boycotter cette réunion, à l'instar du Mouvement de la société pour la paix (MSP), du Front algérien pour le développement, la liberté et la justice (FADLJ), et du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD). Ces défections n’ont eu aucune incidence sur l’ordre du jour inhérent à cet événement.

Il y a lieu de souligner que selon les dispositions de la Loi fondamentale, le président du Conseil de la nation assume la charge de chef de l'État pour une durée de 90 jours au maximum, au cours de laquelle une élection présidentielle est organisée, sachant que le chef de l'État, ainsi désigné, ne peut pas être candidat à la présidence de la République.

Pendant cette période, le chef de l'État dispose de prérogatives très réduites par rapport à un président élu. Il ne peut être fait application des dispositions prévues aux alinéas 7 et 8 de l'article 91 et aux articles 93, 142, 147, 154, 155, 208, 210 et 211 de la Constitution. Selon les dispositions de ces articles, le chef de l'État ne dispose pas de prérogatives du président de la République, notamment en matière de nomination de membres de gouvernement, de droit de grâce, de remise ou de commutation de peine, ou de saisir, sur toute question d'importance nationale, le peuple par voie de référendum. Il ne dispose pas non plus des prérogatives relatives à la dissolution de l'Assemblée populaire nationale, la tenue d'élections législatives anticipées ou la révision constitutionnelle. Pendant ces mêmes périodes, les dispositions des articles 105, 107, 108, 109 et 111 de la Constitution ne peuvent être mises en œuvre qu'avec l'approbation du Parlement siégeant en chambres réunies, le Conseil constitutionnel et le Haut Conseil de Sécurité préalablement consultés. Ces dispositions concernent la déclaration de l'état d'urgence, l'état de siège, l'état d'exception, la déclaration de guerre en cas d'agression effective ou imminente, ainsi que la mobilisation générale.

Tahar Kaidi

--------------------------------

M. Bensalah prend officiellement ses fonctions de chef de l’État



M. Abdelkader Bensalah a pris, hier au siège de la présidence de la République à Alger, ses fonctions de chef de l’État, conformément aux dispositions de l’article 102 de la Constitution. À son arrivée au siège de la présidence de la République, M. Bensalah a été reçu par le Secrétaire général de la présidence, M. Habba El-Okbi, avant de prendre ses fonctions en tant que chef de l’État pour une durée maximale de 90 jours, qui verra l’organisation de l’élection présidentielle à laquelle le chef de l’État ainsi désigné ne pourra pas être candidat.