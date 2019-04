Annaba : Saisie de marchandises non déclarées

Plus de 400.000 unités de produits alimentaires de luxe ont été saisies la semaine dernière au port de Annaba par les éléments de la douane algérienne, indique un communiqué de ce corps constitué. Il s’agit du chocolat, capsules de café, biscuits, bonbons, etc. Cette saisie a été opérée lors de l’ouverture de 24 containers en provenance d’Europe ayant dépassé le délai légal au port sec de Annaba, a fait savoir la même source, précisant que la marchandise confisquée était déclarée comme emballage alimentaire. Les mêmes éléments relevant des services de la direction régionale des douanes ont déjoué une tentative de transfert frauduleux à l’étranger de plus de 1 million d’euros représentant la valeur de la marchandise saisie. Outre la saisie de la marchandise non déclarée, le contrevenant a été verbalisé pour infraction conformément à la législation en vigueur sur le change et le mouvement des capitaux de et vers l’étranger. Une tentative d’introduction, également, de manière frauduleuse d’une quantité importante de marchandise contrefaite a été avortée la semaine écoulée, au port d’Annaba, par les éléments de la douane algérienne. Il s’agit de 205.480 paires de chaussures et 205.450 produits prohibés dont la majorité sont des articles de sport de Firmes internationales (Adidas, Nike et Reebok) contrefaits. Cette opération a été réalisée lors de l’ouverture de 19 containers 40 pieds au port sec de Annaba en provenance de l’étranger, ajoute la même source. Cette opération a été rendue possible grâce à la vigilance des éléments de la douane algérienne relevant de la direction régionale d’Annaba, conclut le communiqué.

B. Guetmi