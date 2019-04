Exposition « Charme et gaieté de la miniature algérienne » à la basse-Casbah : Un art séculaire de plusieurs générations

Le musée national de l’enluminure, de la miniature et de la calligraphie à la Basse-Casbah d’Alger organise, jusqu’au 18 avril, une intéressante exposition intitulée «Charme et gaieté de la miniature algérienne». Un florilège d’œuvres de 28 artistes algériens de plusieurs générations, pour traduire tout le génie algérien dans cet art d’exception.

Des tableaux de 28 artistes algériens versés dans la miniature et l’enluminure sont accrochés sur les murs blancs du musée public national de l’enluminure, de la miniature et la calligraphie, lui conférant une touche quasi magique, tant par le cachet spirituel que dégagent ces toiles, que par la beauté, la finesse et la précision du travail et l’exécution. La sélection des artistes a pris en considération l’acheminement du long parcours de cet art séculaire à travers les œuvres d’artistes de plusieurs générations, ce qui permet au visiteur de l’exposition de mieux connaitre les doyens de cet art, à l’exemple de Mohammed Ranem ou encore de M’hamed Haminoumna.

L’œil averti peut déceler deux types de miniatures, voire deux écoles. Celle des anciens, communément appelés les doyens, qui ont porté haut et fort cet art, lui donnant ses lettres de noblesse, et puis celle de la miniature moderne, survenue à partir des années 1990. C’est un travail qui s’inscrit dans la continuité avec des approches et des conceptions plus épurées, s’inspirant...

Par ailleurs, la beauté et le raffinement dans le travail des doyens sont remarquables. A l’image de Mohammed Ranem et bien d’autres. Si les thèmes des œuvres appartiennent au classicisme, ils n’en demeure pas moins qu’ils tranchent tant par l’intensité des couleurs que par la fluidité de la forme. Des tableaux faisant étalage d’un savoir-faire incontestable, à maintes reprises justifié. Un travail rappelant celui de l’orfèvrerie : délicatesse et finesse. L’école post-indépendance trouve place dans l’exposition par le billet de plusieurs talentueux artistes ayant fait les beaux jours de la miniature et de la calligraphie algérienne pendant les années 1970 et 1980, à l’exemple de Saâdi Saâdi, Mezouane Abderezzak, Bouarour Said ou encore Hachemi Ameur. D’autres artistes moins jeunes ont placardé leurs œuvres dans cette exposition, à l’exemple de Kamatchou Djamila, Belaribi Mustapha, Abrechia Meriem et Sadek Omar. Deux écoles qui se complètent, deux approches parallèles ayant pour point commun une discipline : la miniature, et pour but la promotion et la sauvegarde de cet art. Kader Bentounès