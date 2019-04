Retour rapide de l’Algérie à l’ajustement budgétaire : Une question d’efficacité économique

Dans un son bulletin d’information économique de la région Mena, l’institution de Bretton Woods prévoit un retour rapide de l’Algérie à l’ajustement budgétaire après la politique expansionniste prônée par l’ancien gouvernement pour doper la croissance économique, dans un contexte de baisse des recettes pétrolières.

Un rééquilibrage qui devrait être suivi d’un léger ralentissement des secteurs hors hydrocarbures sur l’année 2019, neutralisant ainsi une légère augmentation de la production d’hydrocarbures. Mieux, dans ses prévisions, la BM s’attend à une légère baisse du déficit budgétaire à 5,1 % du PIB en 2020, contre 4,0 % en 2021. En effet, la restructuration économique, davantage nécessaire et constituant une des revendications populaires lors des différentes manifestations, ainsi qu’une diversification des ressources, nécessitent une stratégie efficiente, mieux réfléchie, plus efficace.

Le sauvetage du navire de l’économie nationale n’est pas inscrit au chapitre d’une quadrature du cercle. «Il est indispensable d’associer en bonne intelligence la politique structurelle, la politique de plein emploi et la politique de change. Ces dernières années, cela n’a pas été le cas chez nous. On ne décrète pas la diversification de l’économie du jour au lendemain. C’est un objectif de long terme, nécessitant un environnement, des conditions, un accompagnement et des outils adéquats», analyse Mohamed Boukhari, économiste.

D’autre part, la BM recommandait de mettre, tôt ou tard, «un terme au financement des déficits budgétaires par la Banque centrale pour maîtriser l’inflation». Aujourd’hui, la Banque d’Algérie, et ce depuis la nomination du nouveau gouvernement, est toujours sans gouverneur. Une situation qui intervient au moment où l’Algérie traverse une période difficile qui risque d’être accentuée par le recours élevé à la planche à billets pour combler les déficits budgétaires. Pour Nour Meddahi, professeur d’économétrie et finances à la Toulouse School of Economics, «la situation actuelle avec utilisation de la planche à billets à grande échelle, aucune réforme structurelle et un dinar surévalué est le pire scénario».

Pour lui, sonne l’heure de baisser la valeur du dinar pour augmenter les recettes pétrolières et celles liées aux importations, et aussi pour diminuer ces importations, mener une réforme fiscale combinée à une baisse des subventions, en particulier les subventions énergétiques, reprendre les emprunts nationaux. Dans cette optique la BM souligne que le principal défi pour l’économie est de renforcer sa résilience à la volatilité des prix des hydrocarbures, à la fois en atténuant l’impact de cette volatilité sur le budget et en diversifiant les sources de croissance.

Fouad Irnatene