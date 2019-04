Grand angle : Hallucinant !

Pour expliquer ( ?) l’incapacité des pays arabes membres de l’ONU à présenter, à l’issue de leur réunion, une résolution demandant la condamnation de la décision américaine de mars dernier de reconnaitre la souveraineté israélienne sur le Golan syrien, un diplomate arabe, sous couvert d’anonymat, n’a pas trouvé mieux que de déclarer que, sur cette question, la difficulté réside dans le fait que « les Arabes ne sont pas très à l'aise» pour venir en aide à la Syrie mise au ban du monde arabe depuis le début de la guerre en 2011. Une explication qui, le moins que l’on puisse dire, est qu’elle est étonnante, voire hallucinante. En effet, on peut légitimement se poser la question de savoir quel est le rapport entre la situation interne à la Syrie et le fait que, par sa décision, Washington reconnaisse à son allié israélien une souveraineté sur un territoire qu’il occupe illégalement et pour lequel des résolutions de l'ONU en faveur d'un retrait israélien du Golan ont déjà été votées. L’existence de la résolution 497, adoptée en 1981, qui rappelle que le Golan est un territoire occupé par Israël qu'il doit rendre, ne saurait servir de motif pour justifier la non-urgence d’une condamnation de la communauté internationale de la décision américaine. Mais en dépit de tout bon sens, on estime qu’il « n'y a pas besoin « de se presser. Pourquoi attendre, d’autant qu’à l’issue de leur trentième sommet, les dirigeants arabes réunis à Tunis le 30 mars dernier avaient clairement exprimé leur position sur la question, en réaffirmant dans la Déclaration finale leur refus «des tentatives visant à imposer le fait accompli et à concrétiser la souveraineté d'Israël sur le Golan», soulignant par la même « le droit de la Syrie à récupérer sa terre «. Pourquoi dès lors ne pas défendre cette position devant l’ONU ? Qui a-t-on peur de «froisser « ou mettre en colère? En fait, cet épisode permet de comprendre pourquoi aucun des combats des peuples arabes n’a abouti à ce jour. Ceux qui sont censés les porter semblent être en décalage avec leurs attentes.

Nadia K.