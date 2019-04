Radieuse - Printemps Foot » : Une réussite totale

C’est dans une ambiance de fête que la grande finale du 20e traditionnel « Printemps-Foot » s’est clôturé en apothéose avant-hier, au stade Reguig-Abdelkader. Le nombreux public a encouragé et félicité les animateurs pour la mise en place d’un si beau rassemblement de la jeunesse.

Le président de la Radieuse, monsieur Chafi Kada, le représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, messieurs Gharbi et Bendenia représentant le wali d’Oran, ainsi que les anciens internationaux Belloumi, Cherif El Ouazzani, Benchiha, Benzerga, Hansal et autres, ont remis les coupes, les médailles et des cadeaux de valeur au champions de ce challenge inter-quartiers de printemps.

Ces lauréats ont pour noms, en ce qui concerne les benjamins, AS Bahi Amar, en minimes, AFFAK Relizane et dans la catégorie des seniors, la formation du quartier des Castors d’Oran.

Et comme toujours et fidèle à ses traditions de solidarité, la Radieuse a rendu un vibrant hommage à d’anciens présidents de comité de supporters, durant les années 60-70, Soualmia Benyagoub du MCO et Bekkar Bouabdallah, ainsi que la famille du regretté comédien Mehari Omar, décédé dernièrement. La Radieuse a offert au père de ce dernier une OMRA.

D’ailleurs, il s’envole aujourd’hui pour les Lieux saints de l’islam.

Le nombreux public présent a eu l’occasion aussi d’assister au match de gala entre les anciens internationaux, au cours duquel, il a longuement applaudi les prouesses techniques des camarades de Belloumi.