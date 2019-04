Ligue 1 (27e journée) : Le leader et son dauphin sur du velours

Le leader du championnat de Ligue 2 pourrait bel et bien mettre un pied chez l’élite, à l’occasion de la 27e journée, prévue aujourd’hui.

En effet, le NC Magra, véritable surprise de la saison, sera hôte de la modeste formation du Mouloudia de Saida. Face à un adversaire flirtant toujours avec la zone de danger et qui voyage mal depuis l’entame du championnat, les poulains du coach Abbes, intraitables at home ont largement les faveurs du pronostic. Le dauphin s’attend aussi à une partie facile à domicile.

Le Widad de Tlemcen reçoit le Raed de Kouba en position de second relégable. A moins d’une surprise, les joueurs de Bouali qui ont l’avantage du terrain et du public, ne devraient pas avoir beaucoup de mal à se défaire des poulains de Zeghdoud, très prenables hors de leurs bases. Par ailleurs, le club de Chlef, qui ferme le podium, sera en appel à Mostaganem. L’ASO, de plus en plus irrégulier en cette phase retour, devra faire ses preuves face à une équipe de l’Espérance en quête de points pour assurer son maintien. Les protégés de l’entraineur Zaoui, doivent se montrer très prudents face à un adversaire qui pratique du beau football, malgré sa position au classement. D’autre part, la rencontre MC El Eulma-US Biskra ne manquera pas d’intérêt non plus. Toujours en course pour l’accession, Babya accueille la formation phare de la région des Zibans qui pointe aux pieds du podium. Une rencontre palpitante en perspective entre deux formations très ambitieuses. De son coté, le Rapid de Relizane, bien placé dans la dernière ligne droite, reçoit le team de l’A Boussâada, qui n’a pas encore dit son dernier mot dans la course. Un match à suivre entre deux équipes dont les espoirs sont intacts. Dans le bas du tableau, l’USM Harrach déterminé à quitter la position de premier relégable, sera hôte de la lanterne rouge, en l’occurrence l’USM Blida. Face à une équipe qui a déjà fait ses adieux au championnat professionnel, les coéquipiers du défenseur central Abdat ne devraient pas laisser filer les trois points de la victoire. Enfin, l’ASM Oran, dans une position très inconfortable, sera opposé à domicile à l’USM Annaba, qui n’a plus rien à perdre ni à gagner dans ce championnat. Les gars de M’dina Djedida vont certainement tout faire pour arracher la victoire face aux Tuniques Rouges qui ont la tête aux vacances déjà.

R. M.



Programme des rencontres :



Aujourd’hui à 16h00

-USMH – USMB

-JSMS – JSMB

-NCM – MCS

-ESM – ASO

-MCEE – USB

-RCR – ABS

-WAT – RCK

-ASMO - USMAn