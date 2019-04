Dans la lucarne : Ces présidents « mal-aimés »

Les années passent et se ressemblent presque pour le football national, qui traverse comme on le sait des hauts et des bas. C’est une question peut-être de moyens, mais aussi la responsabilité des joueurs qui ont pour tâche de concrétiser les objectifs visés par le club. Nous savons bien que les difficultés à surmonter ont des effets directs aussi bien sur la bonne marche du club que sa quiétude interne. On a aussi tous vu des supporters, après la défaite de leur équipe, débarquer au moment des entraînements pour lancer des « vertes et des pas mûres » aux joueurs. Ils estiment que les joueurs ne se sont pas donnés à fond pour honorer les couleurs du club. Pourtant, ils n’apportent que peu au club sur le plan financier. Des situations qui malheureusement perdurent depuis déjà plusieurs années. Ce qui inquiète un peu plus, c’est le fait que ces perturbations ont dépassé le cadre des joueurs. En effet, le problème touche désormais les présidents de clubs eux-mêmes. Avant, les «querelles» internes des clubs ne sortaient pas -ou peu- en dehors du groupe. Aujourd’hui, les choses se sont dégradées, et deviennent même dangereuses. On avait vu comment des supporters avaient attaqué les présidents du MCO, de l’USMA et bien d’autres clubs de l’élite. C’est devenu presque un «sport national». Ces dernières semaines, le football de l’Est algérien a été surpris par la «tentative» de démission du président de l’USM Annaba, Zaïm Avdessamed, qui pourtant a beaucoup apporté au club des «Tuniques rouges », leur a permis de retrouver l’élite et rejouer parmi les grands. Cependant, ces derniers temps, les résultats du club avaient nettement baissés, d’où le public annabi, du moins une partie, s’en est pris directement à Zaïm. On l’a insulté comme jamais et même ses parents n’ont pas échappé à la «grosse colère» de certains pseudo-supporters qui ne reculent devant rien. Cette situation, que personne ne peut approuver, a poussé Zaïm à jeter le tablier. Puis, il a voulu revenir, mais les choses se sont envenimées. Des interférences cependant sont à l’origine du comportement de certains supporters décidés à lui montrer de « quel bois, ils se chauffent », en oubliant que Zaïm avait aidé le club avec son propre argent... Selon lui, ces supporters qui l’ont touché profondément avec des insultes proférés contre ses parents sont « manipulés ». Indirectement, il a regretté de prendre en main le club. Les convoitises sont si grandes pour ce club qui possède une longue histoire dans le football national que les observateurs pensent qu’il ne pourra retrouver son lustre d’antan facilement. Le club est pris en étau par des «forces antagonistes» qui se battent pour son contrôle. Il reste porteur pour peu qu’il parvienne à assainir son environnement direct malsain. Il y a trop d’intérêts qui l’empêchent d’aller de l’avant. Ce club, dans un passé récent, était parmi l’élite avant de rétrograder en division Amateur. Grâce à des hommes désintéressés, il a pu retrouver la Ligue-2. Néanmoins, certains « tapis dans l’ombre», ne veulent pas qu’ils retrouvent sa notoriété d’antan. Une situation qui est aussi présente au sein d’autres clubs et qui ne fait que les « plomber » ! Hamid Gharbi