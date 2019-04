MC Alger 1 - MC Oran 0 : Le doyen sans convaincre

Le Mouloudia d'Alger a pris le dessus sur son homologue oranais, hier au stade du 5-Juillet. Les coéquipiers de Bourdim se sont imposés par le score étriqué de 1 à 0, dans cette partie comptant pour la mise à jour de la 22e manche du calendrier de Ligue 1. Ce classique du championnat national a débuté avec un rythme relativement lent, les deux teams ayant opté pour des schémas de prudence. Pénalisé par l'absence de nombreux cadres, les joueurs du coach Mekhazni ont eu beaucoup de mal à imposer leur jeu. Se distinguant surtout par un manque d'inspiration dans la préparation des phases offensives, de permutations et de fluidité dans la circulation de la balle, les camarades de Frioui n'ont en aucun cas réussi à mettre en danger la défense adverse. De son côté, la formation oranaise a choisi de laisser l'initiative du jeu aux Algérois. En effet, évoluant dans une configuration de base plutôt défensive (5-4-1), avec un bloc équipe bas, les protégés du technicien français Cavalli ont choisi le jeu de contre pour riposter. En aérant le jeu sur les côtés, les coéquipiers d'El-Mouaden se sont procuré les occasions les plus franches durant le premier half. 29', l'arbitre de la rencontre, Mial, accorde un penalty aux visiteurs, suite à une faute du défenseur Arous sur Mekaoui dans la surface. Nadji se présente pour exécuter la sentence. Il échoue face à Chaâl, qui repousse superbement. 40', sous la pression de Nadji, le défenseur central, Demou, a failli tromper la vigilance de son propre gardien, en s'interposant au centre de Mansouri. De retour des vestiaires, les choses ont pris une autre tournure. Les protégés de Mekhazni ont entamé la seconde période avec un peu plus de détermination et de rythme dans le jeu. En effet, avec l'entrée en lice de Haddouche et de Nekkache, de retour de blessure, le doyen est parvenu à mettre en danger son hôte du jour, en osant un peu plus en avant. 58', d'un coup franc croisé au premier poteau, Bourdim oblige le portier des Hamraoua à se coucher pour se saisir du cuir. 71', le heading de Frioui passe tout près du cadre. Ce n'est que partie remise. Le MCA pousse de plus belle est parvient à trouver le chemin des filets en fin de partie. 84', profitant d'un mauvais alignement de la défense adverse, Frioui hérite d'une lumineuse passe en profondeur de la part de Tebi. Il contrôle le cuir superbement, avant de tromper Litim, sorti à sa rencontre, d'une pichenette. Son second but depuis son arrivée au club. Une petite, mais précieuse victoire, qui permet au Mouloudia d'Alger, avec un match en moins, de pointer son nez au pied du podium. Par ailleurs, le spectre de la relégation continue de peser sur le MC Oran, qui reste à trois points seulement de la zone de turbulences.

Rédha M.