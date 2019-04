Ligue 1 (match en retard) USMBA - NAHD : dernière chance pour la mekerra

Aujourd’hui, au stade du 24 février de Bel Abbès, les locaux auront fort à faire devant une équipe nahdiste qui revient en force. Il est clair que les abassis ne doivent nullement perdre cette rencontre en retard. Il s’agira pour les gars de la Mekerra de leur dernière chance quant à un éventuel espoir de se maintenir en Ligue1. Actuellement, l’USMBA occupe la dernière place celle de lanterne rouge avec seulement 19pts. D’où le fait que les vert et rouge sont condamnés à l’emporter pour ne pas compromettre leurs ultimes « cartouches ». Les dirigeants de l’USMBA ont ramené l’entraîneur chevronné : Slimani. Ce dernier, malgré les difficultés qui l’attendent reste optimiste. A Bel Abbes ont l’affuble du sobriquet de « sauveur ». En tout cas, les fans abassis espèrent qu’il redresse la barre. Cela passera impérativement par un succès devant les nahdistes. Il est certain que ce ne sera pas aisé, mais…Les « sang et or » sont sur une série de matches victorieux qui les a propulsés à la 7ème place avec 33pts. Il est certain que depuis le retour de Gasmi, les choses se sont sensiblement améliorées. C'est-à-dire que l’élimination en coupe d’Algérie devant le CRB et aussi l’élimination en coupe de la CAF sont oubliées. On ne pense du côté du NAHD qu’à cette sortie assez périlleuse devant les poulains de Slimnai fraîchement installé. Que le fair play soit au rendez-vous !

Hamid G.