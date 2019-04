Tizi-Ouzou : Plus de 6.500 logements squattés libérés

6.730 logements sociaux occupés par des squatteurs ont été libérés par la force publique réquisitionnée par les autorités de la wilaya. Le squat de ces logements sociaux en cours de réalisation dans les daïras de Tizi-Ouzou, Draâ Ben Khedda, Draâ El Mizan, Boghni a eu lieu durant les nuits de jeudi, vendredi et samedi derniers. L’évacuation des squatteurs a eu lieu suite au recours à la force publique et à l'attitude remarquable de nombreux citoyens qui ont condamné vivement cet acte, a indiqué hier le cabinet du wali posté sur la page Facebook de la wilaya. «L'opération d'évacuation qui a beaucoup agréée aux populations de la wilaya, s'est déroulée dans d'excellentes conditions», lit-on dans ce même post. 3.210 logements sociaux ont fait l’objet du squat au niveau du pôle d’excellence et de la zone de dépôt dans la commune de Tizi-Ouzou, 1.380 logements dans celle de Draa Ben Khedda, 1.000 au niveau du village Tamda (Ouagnoune), faut-il rappeler. Ces tentatives d’occuper illégalement des logements sociaux ont été perpétrées par des personnes sans scrupules ayant profité de la mobilisation des services de sécurité dans la sécurisation des manifestants en cours dans la wilaya, ont dénoncé les édiles des communes touchées par ces actes.

Bel.Adrar