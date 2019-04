Blida : Extension de l’arboriculture fruitière

La Chambre d’agriculture de Blida a engagé des démarches, en coordination avec la Direction des services agricoles de la wilaya, afin de procéder à l’extension des surfaces destinées à l’arboriculture fruitière, dont particulièrement l’agrumiculture, a-t-on appris hier du président de la chambre d’agriculture, Rachid Djebbar. Des campagnes de sensibilisation ont été lancées en direction des céréaliculteurs de la région en vue de les convaincre, a-t-il dit, «du bien-fondé de la réalisation d’une conversion vers l’arboriculture fruitière», dont l’agrumiculture, «ce qui est en soi une tâche pas facile», a-t-il estimé. Pour soutenir le bien-fondé de cette conversion, Rachid Djebbar a mis en avant la haute fertilité du sol de la plaine de la Mitidja, «mieux approprié», selon lui, à l’arboriculture fruitière. Le verger agrumicole de la wilaya est de près de 18.000 hectares, contre 7.000 ha affectés à la céréaliculture. Une surface convertible, dans le futur, en arboriculture, a-t-il soutenu. M. Djebbar, qui s’est dit «optimiste» quant à la concrétisation de cet objectif, a cité pour preuve, la transformation, chaque année à Blida, d’une surface céréalière de 200 ha, en une surface arboricole. Ce qui a eu pour résultat, la réduction de la superficie céréalière de la wilaya à 7.000 ha actuellement, contre 13.000 ha en 2000. «Nous avons ressenti une réelle volonté chez de nombreux agriculteurs de réaliser cette conversion, n’était le problème de manque d'eau d’irrigation, constituant pour eux une entrave à cet objectif», a-t-il ajouté, par ailleurs, expliquant par là leur orientation vers la culture céréalière, réputée pour son faible besoin en eau. À cela s’ajoute, a-t-il dit, le fait qu’une grande partie des forages d’eau exploités par les agriculteurs dans l’irrigation de leurs cultures «sont illégaux, à cause de difficultés liées à l’obtention de permis de forages dans cette wilaya, où les nappes souterraines assurent plus de 80% des besoins de la population. D’où l’impératif de leur préservation, au moment où les eaux en provenance du barrage El-Mustakbal d’Aïn Defla suffisent à peine pour l’irrigation de la partie ouest de la région», a relevé le même responsable. La wilaya de Blida est leader national en production d’agrumes. La récolte de cette année a dépassé les quatre millions de quintaux d’agrumes (toutes variétés confondues), pour une superficie agrumicole estimée à 18.000 ha actuellement, contre 12.480 ha en 2000, dont une grande partie concentrée dans les localités d’Oued El-Alleugue, Mouzaïa, Chebli et Boufarik.