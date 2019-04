Oran : 3 zones d’activités viabilisées

Trois zones d'activités dans la wilaya d'Oran bénéficieront prochainement de travaux de viabilisation afin de garantir de bonnes conditions de travail aux investisseurs, a-t-on appris de la Direction de l'industrie et des mines. Une opération de viabilisation touchera prochainement les zones d'activités de Boufatis, El Karma et Oued Tlélat, a précisé la même source à l'APS. Ces travaux concernent essentiellement les réseaux d'assainissement, d'AEP, de voirie et d'éclairage public, dans le but de permettre aux investisseurs de travailler dans de bonnes conditions, a-t-on souligné de même source. Dans le même cadre, l'opération de viabilisation des zones d'activités de Boutlélis et Benfréha est en cours, a-t-on fait savoir. Selon le même responsable, une enveloppe de 1,8 milliard DA a été allouée par les autorités pour la réhabilitation des zones d'activités et des zones industrielles dont 1,2 milliard DA pour la réhabilitation des zones industrielles et le restant pour les zones d'activités. Pour ce qui est de la création de nouvelles zones d'activités, le responsable a souligné qu'il faudrait d'abord terminer les travaux de viabilisation des 13 zones déjà lancés pour penser à créer d'autres, estimant que cela prend beaucoup de temps. «La viabilisation d'une superficie de 30 hectares prend au moins 15 mois», a-t-il expliqué.