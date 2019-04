Agence nationale des barrages et transferts : Renouvellement des canalisations

Un budget de plus de 500 millions de dinars a été alloué pour la réhabilitation du couloir n° 1 alimentant en eau potable 10 communes de la wilaya de Mila, a-t-on appris dimanche auprès des services de l’unité locale de l’Algérienne des eaux (ADE-Mila). Supervisé par l’Agence nationale des barrages et transferts (ANBT), cette opération porte notamment sur la réhabilitation et le renouvellement des réseaux d’alimentation en eau potable (AEP) des tronçons touchés par le phénomène des glissements de terrain dans la région d’El Mekhoued (est de Mila), a indiqué la même source, expliquant que ces glissements «sont bien souvent à l’origine des fuites et des perturbations de l’AEP relevées dans dix communes de la wilaya gérées par l’ADE». Devant être livrés en janvier 2020, les travaux permettront également la réalisation d’un nouveau canal d’évacuation et la sécurisation des conduites d’eau apparentes tout au long de «Chaâbet El Tenia», a-t-on ajouté. Les services de l’ADE-Mila ont assuré que ce projet, une fois achevé, garantira l’approvisionnement régulier en eau potable de 10 communes du Nord de la wilaya, à partir du barrage de Beni Haroune, et dispensera l’ADE-Mila des coûts de réparation des fuites et autres pannes que subit ce couloir près d’une dizaine de fois par an.