Le monde caché de l’assainissement : à la découverte des stations d’épuration

La zone de Tizi-Ouzou de l’Office national d’assainissement organisera durant ce mois et à l’occasion de la journée du Savoir (qui coïncide avec le 16 avril) des journées «portes ouvertes» au profit des élèves de la wilaya pour les sensibiliser sur la préservation du réseau d’assainissement, a-t-on appris auprès de cet office.

Ces journées «portes ouvertes», placées sous le thème «A la découverte du monde caché de l’assainissement», qui auront lieu au niveau des stations d’épuration, seront une occasion pour faire connaître «la complexité» de ce réseau et «la rudesse de ce métier indispensable pour préserver la santé et l’hygiène publiques» et d’expliquer que «les égoûts ne sont pas des poubelles», a-t-on ajouté de même source.