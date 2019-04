La révolution de la photo version Huawei : Lancement de nouveaux modèles

Huawei CBG a dévoilé les modèles Huawei P30 et Huawei P30 Pro, lors d'un événement de lancement exclusif au Centre des congrès de Paris. La série P30 s’appuie sur l’ADN de Huawei pour la conception et l’aspect photographique.

Les P30 et P30 Pro sont des smartphones dotés d’un triple et d’un quadruple capteur photo, avec une combinaison de taille des photosites, technologie RYYB, et ouverture pour augmenter significativement la lumière qui entre dans les objectifs. Pour des résultats tout simplement ahurissants, même dans les scènes sombres, sans éclairage. Richard Yu, PDG de Huawei CBG, a déclaré : «La série Huawei P30 constitue une avancée fondamentale après des décennies de développement de la technologie des appareils photo numériques ; il réécrira les règles et modifiera la perception de chacun en matière de photographie mobile. Des innovations telles que le capteur Huawei Super Spectrum et l’objectif Super Zoom nous permettent de repousser les limites de la photographie et de la vidéographie. La série Huawei P30 donnera le ton à la prochaine génération de smartphones en permettant aux utilisateurs de capturer la véritable beauté du monde qui les entoure grâce à un appareil qui tient dans la paume de la main». La série Huawei P30 va changer les attentes des utilisateurs en matière de photographie sur smartphone. Le Huawei P30 Pro affiche un record global de 112 d’après DxOMark. Le P30 Pro est le smartphone le plus ambitieux de la gamme. Doté de quatre appareils photo, trois d’entre eux sont disposés verticalement au dos du smartphone. Le quatrième se situe juste en-dessous du flash LED. Le Huawei P30 Pro profite même du processeur Kirin 980, de 8 Go de RAM, de 128, 256 Go ou 512 de stockage, extensible par carte NM (Nano Memory), d’une batterie très haute capacité de 4200 mAh, de la recharge ultra rapide 40W, d’une recharge sans-fil 15W et de la certification IP68 en matière d'étanchéité. On note une amélioration du côté du capteur d’empreintes sous l’écran, situé bien plus bas et qui semble surtout beaucoup plus rapide. Il reste de technologie optique (une lumière forte éclaire le doigt) mais dans une version améliorée. Le Huawei P30 quant à lui est un smartphone plus compact grâce à son écran plat de 6,1 pouces. Doté d’un triple module caméra similaire à celui du Mate 20 Pro, il dispose ainsi d’un capteur principal de 40 Mpix (avec objectif ouvrant à f/1.8), d’un ultra grand angle ouvrant à f/2.2 (16 Mpix) et d'un téléobjectif avec zoom optique x3 ouvrant à f/2.4 (8 Mpix). Les P30 et P30 Pro sont deux smartphones qui misent particulièrement sur la photo, domaine dans lequel Huawei excelle. Deux modèles haut de gamme qui promettent une réussite fulgurante.

Mohamed Mendaci