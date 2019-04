Salon international de l’automobile d’Alger : La manifestation reportée à septembre

Le Salon international de l’automobile d’Alger (SIAA), qui devait être organisé le 24 avril, n’aura finalement pas lieu ; il ne sera pas annulé, mais reporté. En effet, la deuxième plus importante manifestation économique du pays sera reportée pour le mois de septembre 2019, a-t-on appris.

En effet, c’est le directeur général de la Société algérienne des foires et des expositions (SAFEX), Tayeb Zitouni, qui a confirmé l’information en soulignant que «le Salon de l’automobile d’Alger ne se tiendra pas en ce mois d’avril mais en septembre prochain». Il précisera également que le Salon verra la participation de la grande partie des concessionnaires et constructeurs automobiles activant sur le marché algérien. Le report du Salon a été décidé suite à une longue réunion tenue entre les représentants de la SAFEX, plusieurs concessionnaires automobiles, et des membres de l’association des concessionnaires et constructeurs automobiles (AC2A). «Le report de la manifestation a été décidé suite à un vote au cours duquel la majorité a indiqué qu’elle ne sera pas prête pour le mois d’avril, ajoutez à cela, la conjoncture sensible que traverse le pays», expliquera notre interlocuteur.

D’autres constructeurs comme le Groupe Renault Algérie, qui assemble les trois modèles Renault Clio, Symbol et Dacia Sandero Stepway, a exprimé son refus de reporter l’événement et a mis l’accent sur le maintien de la première date à savoir du 24 avril au 5 mai 2019, au Palais des expositions, les Pins Maritimes, Alger. Pour la Safex, l’organisation du Salon ne pourra se faire sans l’accord de tous les constructeurs sur la date sus citée avant d’informer d’une façon officielle l’entreprise des foires sur la date de la tenue ou le report.

Le Salon qui se tiendra donc, en septembre 2019 au Palais des expositions, les Pins Maritimes, Alger, où les exposants présenteront toutes les nouveautés et les modèles assemblés sur les lignes de montages des usines de Hyundai, Renault, Peugeot, Iveco, Volkswagen, Baic la marque chinoise, et Kia Al Djazaïr, ainsi que le Groupe Mazouz qui assemble les petits véhicules utilitaires de la marque chinoise Chery.

Ce qui est certain c’est que la majorité des constructeurs se sont mis d’accord sur la nécessité de reporter le Salon à septembre 2019 et éviter toute débordement ou dépassement durant le Salon, d’autant plus que le mouvement de protestation populaire n’a pas l’intention de s’arrêter tant que ses revendications n’ont pas été satisfaites dont, le départ de toutes les personnalités représentant le régime en place.

En résumé, le Salon International de l'Automobile sera de retour et s'installera dans les halls du Palais des expositions.

Une superficie de 20.000 m2 a été réservée à cette manifestation qui compte réunir des représentants de marques automobiles, des banques et des compagnies d'assurances, ainsi que la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et la Gendarmerie nationale dont la présence est axée autour de la sécurité routière.

Pour rappel, le dernier Salon de l’automobile s’est tenu en 2015.

Mohamed Mendaci