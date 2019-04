Le Monoxyde de carbone tue encore : 6 personnes périssent à Salah-Bey

C’est dans un climat de consternation partagée par les populations des agglomérations de Maâfar, dans la commune de Salah-Bey, et Ksar el Abtal, à Ain Oulmene, de nombreux proches et amis et des autorités de la wilaya de Sétif, qu’ont été inhumés, samedi, les corps des victimes qui ont péri dans le dramatique accident domestique qui s’est traduit par le décès de 6 membres de la même famille, qui n’ont pu hélas échapper aux effets redoutables du monoxyde de carbone. Vendredi, aux environs de 18h25, les éléments de la protection civile sont avisés de ce drame et se sont dépêchés immédiatement sur les lieux. l’équipe la plus proche, celle de Ain Oulmène, a mobilisé 3 ambulances, 1 camion d’intervention et les moyens humains nécessaires à l’effet de prendre en charge les victimes. Le bilan est lourd. les services de la protection civile constatent le décès de 6 personnes : le père, âgé de 58 ans, la mère, âgée de 59 ans, les deux filles mariées, âgées respectivement de 38 ans et 26 ans, ainsi que les deux fillettes de l’aînée, âgées de 14 et 2 ans. Seuls 2 garçons, dont l’âge est de 14 et 8 ans, échappent à ce drame. Selon les informations que nous avons pu recueillir hier auprès du capitaine Ahmed Lamamra, responsable de la cellule de communication au niveau de la direction de wilaya de la protection civile, «ce drame serait dû à la mauvaise installation des conduites d’évacuation des gaz brulés d’autant plus obstruées par le vent qui soufflait dans la nuit de jeudi à vendredi et ne facilitait pas l’évacuation de ces gaz. Le domicile était chauffé par 3 fourneaux, dont deux installés dans les chambres et le troisième au niveau du hall, cela indépendamment d’un chauffe eau installé dans la cuisine sans évacuation aucune». Cette opération, qui s’est tenue en présence des services de la gendarmerie nationale qui ont procédé à l’ouverture d’une enquête, est arrivée à terme vers 23 heures au moment où les corps des personnes décédées ont été transférés vers la morgue de l’hôpital Mohamed- Boudiaf de Ain Oulmène.

F. Zoghbi